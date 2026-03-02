Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡ATENCIÓN! Confirman CORTE DE LUZ este 3 de marzo por varias horas: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

Francesca Montenegro DEJA EN SHOCK al sacar a la luz la razón de su ruptura con Adrián Villar: “No fue por el accidente”

La influencer Francesca Montenegro dio una entrevista en el programa de Milagros Leiva, donde habló de varios temas entre ellos el motivo del por qué finalizó su relación con Adrián Villar, hijastro Marisel Linares, luego de provocar la muerte de Lizeth Marzano.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Francesca Montenegro DEJA EN SHOCK al sacar a la luz la razón de su ruptura con Adrián Villar: “No fue por el accidente”
    Francesca Montenegro negó haber estado encubriendo a Adrián Villar. | Composición Wapa
    Francesca Montenegro DEJA EN SHOCK al sacar a la luz la razón de su ruptura con Adrián Villar: “No fue por el accidente”

    Francesca Montenegro decidió hablar públicamente sobre uno de los episodios más complejos de su vida personal. La influencer de 21 años acudió junto a sus padres —el abogado Juan Montenegro y su madre— al programa Sin rodeos, conducido por Milagros Leiva, donde expuso detalles inéditos de lo ocurrido tras el accidente que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano el pasado 17 de febrero en San Isidro.

    Durante la entrevista, la joven no solo respondió cuestionamientos sobre su rol en la polémica, sino que también explicó por primera vez por qué puso fin a su relación sentimental con Adrián Villar, hijo del camarógrafo Rubén Villar e hijastro de la periodista Marisel Linares.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Francesca Montenegro impacta al confesar la verdadera razón de su drástico cambio: “El odio fue demasiado”

    Contrario a lo que muchos especulaban, Montenegro aseguró que la separación no estuvo motivada directamente por el accidente, sino por la actitud que —según su versión— él y su entorno familiar adoptaron después de la tragedia.

    La influencer niega encubrimiento y cuestiona actitud de su expareja

    En televisión nacional, Montenegro rechazó categóricamente las acusaciones que la señalaban como cómplice o encubridora. Visiblemente afectada, sostuvo que desde el inicio pidió a Villar que asuma su responsabilidad ante las autoridades, algo que —afirmó— nunca fue reconocido públicamente por su entorno.

    La influencer también expresó su indignación por lo que consideró una falta de valores y empatía en un momento crítico, situación que terminó deteriorando completamente la relación.

    “Yo le dije desde el momento cero (que se entregue) y es por eso que yo termino con Adrián. No fue en el primer día, porque yo no iba a terminar con él por haber tenido un accidente, sino por los valores que me mostró durante la tragedia: las mentiras que tuve y por la indiferencia de su parte y familia, que en ningún momento pudieron decir que mi padre y yo fuimos los primeros en pedirle que se entregue y que haga lo que la ley mandaba”, expresó Francesca Montenegro con la voz entrecortada.

    Un quiebre marcado por la desconfianza y el impacto emocional

    Según relató, el punto de quiebre no fue un hecho puntual, sino la acumulación de situaciones que generaron desconfianza. La joven calificó a su expareja como “mentiroso” y aseguró sentirse profundamente decepcionada por la forma en que se manejó la situación tras el fallecimiento de Marzano.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Influencer Francesca Montenegro es retirada de su emprendimiento de ropa por su socia: “Por respeto a Lizeth Marzano”

    Su testimonio representa la primera vez que Montenegro explica públicamente el trasfondo emocional de la ruptura, en medio de un caso que continúa generando atención mediática y debate en redes sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Francesca Montenegro DEJA EN SHOCK al sacar a la luz la razón de su ruptura con Adrián Villar: “No fue por el accidente”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Revelan lo que Marisel Linares decía de su HIJASTRO Adrián Villar antes del atropello y muerte de Lizeth Marzano

    Participante de “Yo Soy” arremete EN VIVO contra el jurado tras ser eliminado: “Mancharon mi imagen”

    Magaly Medina muestra conmovedor video de Lizeth Marzano y revela qué hacía antes del accidente: “Estaba aprendiendo...”

    Francesca Montenegro impacta al confesar la verdadera razón de su drástico cambio: “El odio fue demasiado”

    Francesca Montenegro NO PUEDE MÁS y toma contundente medida que no tiene que ver con su cambio look

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela Franco hace sensible confesión sobre por qué no muestra a su hija en redes: "Depende de mí..."

    Cati Caballero se quiebra al hablar de su maternidad a los 18 años: “Tuve que asumir…”

    Padre de Adrián Villar se quiebra ante el hermano de Lizeth Marzano y defiende a su hijo tras el accidente: ‘Me siento muy mal’

    Korina Rivadeneira rompe su silencio con duro mensaje tras gesto público de indiferencia de Mario Hart: "Necesito continuar con mi vida"

    Francesca Montenegro se lamenta de haberle otorgado acceso a su casa a su novio Adrián Villar

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;