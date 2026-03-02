Francesca Montenegro DEJA EN SHOCK al sacar a la luz la razón de su ruptura con Adrián Villar: “No fue por el accidente”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Francesca Montenegro decidió hablar públicamente sobre uno de los episodios más complejos de su vida personal. La influencer de 21 años acudió junto a sus padres —el abogado Juan Montenegro y su madre— al programa Sin rodeos, conducido por Milagros Leiva, donde expuso detalles inéditos de lo ocurrido tras el accidente que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano el pasado 17 de febrero en San Isidro.
Durante la entrevista, la joven no solo respondió cuestionamientos sobre su rol en la polémica, sino que también explicó por primera vez por qué puso fin a su relación sentimental con Adrián Villar, hijo del camarógrafo Rubén Villar e hijastro de la periodista Marisel Linares.
Contrario a lo que muchos especulaban, Montenegro aseguró que la separación no estuvo motivada directamente por el accidente, sino por la actitud que —según su versión— él y su entorno familiar adoptaron después de la tragedia.
La influencer niega encubrimiento y cuestiona actitud de su expareja
En televisión nacional, Montenegro rechazó categóricamente las acusaciones que la señalaban como cómplice o encubridora. Visiblemente afectada, sostuvo que desde el inicio pidió a Villar que asuma su responsabilidad ante las autoridades, algo que —afirmó— nunca fue reconocido públicamente por su entorno.
La influencer también expresó su indignación por lo que consideró una falta de valores y empatía en un momento crítico, situación que terminó deteriorando completamente la relación.
“Yo le dije desde el momento cero (que se entregue) y es por eso que yo termino con Adrián. No fue en el primer día, porque yo no iba a terminar con él por haber tenido un accidente, sino por los valores que me mostró durante la tragedia: las mentiras que tuve y por la indiferencia de su parte y familia, que en ningún momento pudieron decir que mi padre y yo fuimos los primeros en pedirle que se entregue y que haga lo que la ley mandaba”, expresó Francesca Montenegro con la voz entrecortada.
Un quiebre marcado por la desconfianza y el impacto emocional
Según relató, el punto de quiebre no fue un hecho puntual, sino la acumulación de situaciones que generaron desconfianza. La joven calificó a su expareja como “mentiroso” y aseguró sentirse profundamente decepcionada por la forma en que se manejó la situación tras el fallecimiento de Marzano.
Su testimonio representa la primera vez que Montenegro explica públicamente el trasfondo emocional de la ruptura, en medio de un caso que continúa generando atención mediática y debate en redes sociales.