Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Octavo Juzgado de Familia solicitó prisión efectiva para Pamela López por fuerte falta contra Christian Cueva

Los representantes legales de Christian Cueva asombraron al revelar pedido de Octavo Juzgado de Familia al Ministerio Público para Pamela López. 

    Octavo Juzgado de Familia solicitó prisión efectiva para Pamela López por fuerte falta contra Christian Cueva
    Octavo Juzgado de Familia solicitó PRISION EFECTIVA para Pamela López por FUERTE FALTA contra Christian Cueva ¿Irá a prisión? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Octavo Juzgado de Familia solicitó prisión efectiva para Pamela López por fuerte falta contra Christian Cueva

    En medio de la denuncia presentada por su ex amiga Selene Cucat por presuntas amenazas de muerte, Pamela López enfrenta un nuevo y delicado frente legal. Esta vez, el Estudio Villaverde, defensa de Christian Cueva, solicitó al Ministerio Público que se actúe en su contra por el presunto incumplimiento de una medida de protección dictada a favor del futbolista. La petición ha generado alarma por el tiempo de cárcel que se estaría solicitando.

    Octavo Juzgado de Familia solicita prisión efectiva para Pamela López

    La situación judicial de Pamela se ha vuelto más compleja tras la acusación de Selene Cucat, quien asegura haber recibido amenazas a través de llamadas telefónicas. En este contexto, también se mencionó a Paul Michael y a Beatriz Solórzano como parte del entorno involucrado en el caso.

    Luego de que la Policía Nacional acudiera a su domicilio, la defensa legal de Christian Cueva dio a conocer una reciente resolución del Octavo Juzgado de Familia, en la que se solicita al Ministerio Público evaluar una pena de entre 5 y 8 años de prisión contra Pamela López. Esto, por haber desobedecido reiteradamente una de las medidas de protección que le prohibía pronunciarse públicamente sobre el padre de sus hijos.

    “Luego de haber solicitado al Octavo Juzgado de Familia que cumpla con denunciar a la señora Pamela López por el delito de desobediencia a la autoridad ante el Ministerio Público tras haber incumplido de forma reiterativa las medidas de protección donde se le prohibía emitir cualquier opinión contra el señor Christian Cueva”, señalaron, mostrando el documento que sustenta la solicitud.

    El abogado advirtió que la situación de la actual pareja de Paul Michael podría agravarse si continúa refiriéndose al futbolista o exponiendo a sus hijos menores en medio del conflicto.

    Hasta el momento, Pamela López no se ha pronunciado sobre este nuevo pedido judicial, ya que en los últimos días ha brindado diversas entrevistas enfocadas únicamente en la denuncia que Selene Cucat interpuso en su contra.

    Octavo Juzgado de Familia solicitó prisión efectiva para Pamela López por fuerte falta contra Christian Cueva
