Ana Siucho sorprendió con un tierno gesto hacia su profesor de baile y no dudó en agradecerle de esta forma en redes sociales.

La influencer Ana Siucho continúa compartiendo con sus seguidores los cambios que ha incorporado en su estilo de vida para priorizar su bienestar. En medio de este proceso, retomó una de sus actividades favoritas: el baile. Sin embargo, lo que más llamó la atención en redes no fue su regreso a las clases, sino el especial mensaje que recibió de su instructor, el reconocido bailarín Omar Polanco, quien destacó públicamente sus avances.

Ana Siucho comparte tierno mensaje que recibió de bailarín profesional

En las últimas semanas, la expareja de Edison Flores ha mantenido cercanía con sus seguidores mostrando sus rutinas, aprendizajes y momentos personales. Su reciente retorno a las clases de bachata no pasó desapercibido, especialmente luego de que su profesor, campeón en diversas competencias internacionales, le dedicara unas palabras que generaron múltiples reacciones entre los usuarios.

A través de sus historias de Instagram, la también médica difundió el mensaje que el bailarín le dejó tras sus sesiones de práctica, al que respondió con un corazón. El gesto fue interpretado por muchos como una muestra del vínculo cercano y la complicidad que comparten en el proceso de aprendizaje.

"Todo empieza con unos pasos. Y, sin darte cuenta, el baile empieza a formar parte de ti. Gracias por esos días de pasos, ritmos y risas. Vamos por excelente camino. Felicidades", fue el mensaje que dejó en campeón mundial demostrando que está orgulloso por avance de su alumna y amiga Ana Siucho.

Por ahora, la influencer continúa enfocada en sus actividades personales y en sus aficiones, mientras mantiene activa su presencia en redes sociales.

Ana Siucho comparte tiernas fotos de Edison Flores pese a separación

Semanas atrás, la también empresaria volvió a ser tema de conversación tras aparecer en un evento deportivo donde participó su expareja, el futbolista Edison Flores. El encuentro ocurrió durante la Noche Crema, ceremonia en la que se presentó al plantel para la nueva temporada del club Universitario de Deportes.

Siucho asistió al espectáculo junto a sus hijas, quienes acompañaron a su padre durante su ingreso al campo del Estadio Monumental. El futbolista caminó tomado de la mano de una de las menores mientras cargaba a la más pequeña, escena que fue registrada en video por la propia influencer.

Posteriormente, ella compartió en su cuenta personal varias imágenes del deportista junto a sus niñas, quienes también lucieron la camiseta del equipo crema. Las publicaciones fueron acompañadas por un corazón amarillo, detalle que llamó la atención de sus seguidores.