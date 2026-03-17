Melcochita buscó reencontrarse con sus hijas, quienes querían abrazarlo tras su regreso de Estados Unidos con obsequios; sin embargo, al mismo tiempo que intentaba retirar sus pertenencias, su expareja habría tratado de evitar que las menores se le acercaran.

El regreso de Melcochita al Perú estuvo lejos de ser como lo imaginaba. Lo que debía marcar el cierre de una etapa personal terminó transformándose en una escena llena de tensión, dolor y exposición mediática, luego de que el artista llegara a su vivienda en Chorrillos junto a su abogado y efectivos policiales con un objetivo claro: recoger sus pertenencias y reencontrarse con sus hijas en medio de su proceso de separación con Monserrat Seminario.

Desde el inicio, el ambiente fue complicado. El sonero, cuyo nombre real es Pablo Villanueva, regresó desde Estados Unidos decidido a avanzar con su divorcio, pero se topó con una resistencia inesperada. La negativa inicial para permitirle el ingreso al inmueble y el contacto con sus menores hijas marcó el comienzo de una jornada difícil, que rápidamente fue escalando y terminó siendo captada por cámaras de televisión.

En medio de esta situación, Melcochita trató de comunicarse con sus hijas por diferentes medios, incluso a través de WhatsApp, buscando evitar un enfrentamiento directo. Sin embargo, según contó, la respuesta fue desalentadora: las menores no podían acercarse porque su madre se los impedía. Esto incrementó su preocupación, mientras ya mostraba signos evidentes de angustia ante la posibilidad de no verlas.

Melcochita rompe en llanto al no poder ver a sus hijas

El momento más tenso llegó poco después, cuando el comediante presenció una escena que lo afectó profundamente. Según se observó, una de sus hijas intentó acercarse a él, pero fue jaloneada, lo que provocó una reacción inmediata del artista. La escena, cargada de emoción, terminó por quebrarlo delante de todos.

Visiblemente afectado, no logró contener el llanto. Entre lágrimas, expresó su indignación y dolor: “A mi hija le ha gritado… ella sabe que es mi chochera. La ha empujado, la tiene estresada”, dijo, evidenciando el fuerte impacto emocional que le causó ese momento. Sus palabras reflejaron no solo su preocupación como padre, sino también una profunda impotencia ante una situación que, según él, escapaba de su control.

La palabra “desgraciada”, que lanzó en medio de la tensión, graficó el nivel de confrontación que se vivía en ese instante. La escena dejó al descubierto no solo un conflicto familiar, sino también la carga emocional acumulada tras semanas —o incluso meses— de desacuerdos entre ambas partes.

A pesar del ambiente adverso, y con la intervención de su defensa legal y la presencia policial, Melcochita logró finalmente ingresar al inmueble. Una vez dentro, comenzó a retirar sus pertenencias, cumpliendo parcialmente con el objetivo de su visita. Sin embargo, la tensión se mantuvo, evidenciando que el conflicto está lejos de resolverse.

Melcochita logra reencontrarse con sus hijas en medio del conflicto

Este episodio evidenció que el proceso de separación entre el artista y Monserrat no solo involucra aspectos legales, sino también emocionales y familiares, especialmente por la presencia de sus hijas. Lo ocurrido también abre interrogantes sobre el bienestar de las menores, quienes permanecen en medio de una disputa aún sin solución.

Fuentes cercanas señalan que el siguiente paso sería iniciar un proceso de conciliación, donde se definirán aspectos clave como la custodia, el régimen de visitas y otros acuerdos relacionados con la crianza. Este tipo de procesos, aunque comunes, suelen volverse complejos cuando existen tensiones previas y falta de consenso.