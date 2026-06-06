Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Cuatro días libres por las Elecciones del 7 de junio: conoce los requisitos y beneficiarios de la medida

Jóvenes de 20 a 28 años recibirán ayuda financiera para su primer hogar, según el Ministerio de Vivienda

El Ministerio de Vivienda planea cambiar el Reglamento del Bono Familiar Habitacional para que jóvenes de 20 a 28 años puedan comprar su primer hogar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Jóvenes de 20 a 28 años recibirán ayuda financiera para su primer hogar, según el Ministerio de Vivienda
    CONFIRMADO | Jóvenes entre 20 y 28 años recibirán SUBSIDIO para su primer departamento, según Ministerio de Vivienda | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Jóvenes de 20 a 28 años recibirán ayuda financiera para su primer hogar, según el Ministerio de Vivienda

    El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha propuesto modificar el Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional (BFH) para permitir que jóvenes de 20 a 28 años adquieran su primer hogar en Perú. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? A continuación, todos los detalles.

    El gobierno ofrecerá ayuda financiera a jóvenes de 20 a 28 años: ¿cómo acceder al nuevo beneficio del MVCS?

    Según la Resolución Ministerial N.° 214-2026-VIVIENDA, emitida el último martes 2 de junio, se busca implementar un incentivo económico para jóvenes jefes de familia. Esto incluiría cambios en los métodos de financiamiento, los requisitos y la supervisión del programa Techo Propio. Los solicitantes deberán cumplir con los siguientes criterios:

    • Ser jóvenes de 20 a 28 años (no es necesario tener hijos).
    • Presentar documentos que certifiquen que cursan los años finales de una carrera universitaria o técnica.
    • Tener un grupo familiar con ingresos mensuales no superiores a S/3.715.
    • No haber recibido previamente apoyo habitacional.
    wapa.pe

    PUEDES LEER: ¿Vives más de 10 años en un terreno? Así podrías solicitar tu título de propiedad, según Cofopri

    Si cumples con los requisitos establecidos, recibirás un subsidio adicional del 25% sobre el BFH en la categoría de compra de vivienda nueva, el cual puede alcanzar S/10.000, aparte del bono principal, con un total de hasta S/37.625, según cada caso.

    ¿Qué es el Bono Familiar Habitacional?

    Es un subsidio económico directo y no reembolsable que el Gobierno otorga por única vez a través del programa Techo Propio y del Fondo MIVIVIENDA. Su objetivo es facilitar la adquisición, construcción o mejora de viviendas de interés social, especialmente para familias con bajos ingresos, sin requerir historial crediticio previo.

    Para acceder al BFH, los solicitantes deben formar un grupo familiar, demostrar ingresos mensuales que no superen S/3.715 y no haber recibido previamente ningún tipo de ayuda habitacional.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jóvenes de 20 a 28 años recibirán ayuda financiera para su primer hogar, según el Ministerio de Vivienda
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Kenji Fujimori se aleja de Keiko en la segunda vuelta electoral: "Después de mi experiencia, decidí..."

    Jóvenes de 20 a 28 años recibirán ayuda financiera para su primer hogar, según el Ministerio de Vivienda

    ¿Has recibido LLAMADAS de Bangladesh, Canadá, Madagascar o Sri Lanka? Podrías estar en RIESGO DE ESTAFA solo por contestar

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza