El Ministerio de Vivienda planea cambiar el Reglamento del Bono Familiar Habitacional para que jóvenes de 20 a 28 años puedan comprar su primer hogar.

CONFIRMADO | Jóvenes entre 20 y 28 años recibirán SUBSIDIO para su primer departamento, según Ministerio de Vivienda | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

CONFIRMADO | Jóvenes entre 20 y 28 años recibirán SUBSIDIO para su primer departamento, según Ministerio de Vivienda | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha propuesto modificar el Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional (BFH) para permitir que jóvenes de 20 a 28 años adquieran su primer hogar en Perú. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? A continuación, todos los detalles.

El gobierno ofrecerá ayuda financiera a jóvenes de 20 a 28 años: ¿cómo acceder al nuevo beneficio del MVCS?

Según la Resolución Ministerial N.° 214-2026-VIVIENDA, emitida el último martes 2 de junio, se busca implementar un incentivo económico para jóvenes jefes de familia. Esto incluiría cambios en los métodos de financiamiento, los requisitos y la supervisión del programa Techo Propio. Los solicitantes deberán cumplir con los siguientes criterios:

Ser jóvenes de 20 a 28 años (no es necesario tener hijos).

Presentar documentos que certifiquen que cursan los años finales de una carrera universitaria o técnica.

Tener un grupo familiar con ingresos mensuales no superiores a S/3.715.

No haber recibido previamente apoyo habitacional.

Si cumples con los requisitos establecidos, recibirás un subsidio adicional del 25% sobre el BFH en la categoría de compra de vivienda nueva, el cual puede alcanzar S/10.000, aparte del bono principal, con un total de hasta S/37.625, según cada caso.

¿Qué es el Bono Familiar Habitacional?

Es un subsidio económico directo y no reembolsable que el Gobierno otorga por única vez a través del programa Techo Propio y del Fondo MIVIVIENDA. Su objetivo es facilitar la adquisición, construcción o mejora de viviendas de interés social, especialmente para familias con bajos ingresos, sin requerir historial crediticio previo.