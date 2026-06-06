Jóvenes de 20 a 28 años recibirán ayuda financiera para su primer hogar, según el Ministerio de ViviendaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha propuesto modificar el Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional (BFH) para permitir que jóvenes de 20 a 28 años adquieran su primer hogar en Perú. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? A continuación, todos los detalles.
El gobierno ofrecerá ayuda financiera a jóvenes de 20 a 28 años: ¿cómo acceder al nuevo beneficio del MVCS?
Según la Resolución Ministerial N.° 214-2026-VIVIENDA, emitida el último martes 2 de junio, se busca implementar un incentivo económico para jóvenes jefes de familia. Esto incluiría cambios en los métodos de financiamiento, los requisitos y la supervisión del programa Techo Propio. Los solicitantes deberán cumplir con los siguientes criterios:
- Ser jóvenes de 20 a 28 años (no es necesario tener hijos).
- Presentar documentos que certifiquen que cursan los años finales de una carrera universitaria o técnica.
- Tener un grupo familiar con ingresos mensuales no superiores a S/3.715.
- No haber recibido previamente apoyo habitacional.
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Si cumples con los requisitos establecidos, recibirás un subsidio adicional del 25% sobre el BFH en la categoría de compra de vivienda nueva, el cual puede alcanzar S/10.000, aparte del bono principal, con un total de hasta S/37.625, según cada caso.
¿Qué es el Bono Familiar Habitacional?
Es un subsidio económico directo y no reembolsable que el Gobierno otorga por única vez a través del programa Techo Propio y del Fondo MIVIVIENDA. Su objetivo es facilitar la adquisición, construcción o mejora de viviendas de interés social, especialmente para familias con bajos ingresos, sin requerir historial crediticio previo.
Para acceder al BFH, los solicitantes deben formar un grupo familiar, demostrar ingresos mensuales que no superen S/3.715 y no haber recibido previamente ningún tipo de ayuda habitacional.