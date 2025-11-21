¿Vives más de 10 años en un terreno? Así podrías solicitar tu título de propiedad, según Cofopri

El procedimiento de formalización de Cofopri brinda respaldo legal, facilita el acceso a financiamientos y permite que la propiedad pueda heredarse de forma oficial.

Contar con una casa o un lote propio es un anhelo esencial para miles de familias en el país. Con la finalidad de facilitar este camino hacia la formalidad, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), impulsa un mecanismo de regularización dirigido a quienes han vivido en un terreno por más de diez años.

Gracias a este proceso, las personas que cumplen ese tiempo de ocupación pueden acceder a la estabilidad y respaldo legal que otorga un título de propiedad. Una vez formalizada la posesión, los beneficiarios obtienen derechos completos, la posibilidad de solicitar créditos hipotecarios, participar en programas del Estado y realizar trámites como heredar o vender el predio bajo un marco legal reconocido. Cofopri reafirma que esta política es fundamental para combatir la informalidad, mejorar el ordenamiento urbano y ofrecer oportunidades de progreso social y económico a las familias participantes.

El procedimiento, conocido como prescripción adquisitiva de dominio, permite formalizar predios de propiedad privada, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos por la entidad. Su finalidad es asegurar que los ciudadanos accedan a todos los beneficios asociados a un título formal, como heredar legalmente el inmueble, obtener financiamiento o realizar mejoras de manera regulada.

Requisitos para acceder a la titulación con Cofopri

Para ingresar al programa, los postulantes deben cumplir con determinadas condiciones que garanticen una regularización válida y transparente. Entre los requisitos principales figuran:

Haber ocupado el terreno por más de 10 años de forma continua y sin oposición de terceros.

Presentar una declaración jurada indicando que no existen procesos judiciales en su contra relacionados con el predio.

Contar con el empadronamiento de al menos el 50% de los habitantes del terreno dentro de la solicitud.

Presentar pruebas que respalden la posesión, como recibos de servicios, declaraciones de vecinos, pagos de tributos u otros documentos que acrediten la antigüedad de la ocupación.

Cofopri realiza verificaciones rigurosas para asegurar que solo quienes cumplen con todos los criterios puedan obtener el título, evitando apropiaciones irregulares y protegiendo los derechos de los ocupantes legítimos.

Ventajas de tener un título de propiedad

Un título formal no solo brinda seguridad jurídica, sino también múltiples beneficios económicos y sociales. Entre ellos:

Respaldo legal: Garantiza la propiedad del terreno y reduce el riesgo de desalojos o disputas.

Garantiza la propiedad del terreno y reduce el riesgo de desalojos o disputas. Herencia formal: Permite transferir el inmueble de manera correcta a hijos u otros herederos.

Permite transferir el inmueble de manera correcta a hijos u otros herederos. Acceso a créditos: Facilita la obtención de financiamiento bancario o hipotecario para mejoras.

Facilita la obtención de financiamiento bancario o hipotecario para mejoras. Reducción de conflictos: Disminuye controversias sobre la propiedad y favorece la tranquilidad en la comunidad.

Disminuye controversias sobre la propiedad y favorece la tranquilidad en la comunidad. Impulso a la inversión: Otorga la seguridad necesaria para construir o ampliar la vivienda y acceder a programas estatales.

Además, esta iniciativa busca fortalecer a las familias en situación vulnerable, permitiéndoles invertir en su hogar y elevar su calidad de vida dentro de un marco formal.

Restricciones y limitaciones del programa

A pesar de los beneficios, existen reglas para evitar la especulación y el tráfico de terrenos. La Ley N.º 31056 establece que los beneficiarios no pueden vender ni transferir el predio durante los primeros cinco años. Si se detecta una transferencia indebida en ese lapso, Cofopri puede revertir el dominio al Estado y declarar nula la operación, impidiendo su inscripción en los Registros Públicos (Sunarp).