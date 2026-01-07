Matrícula 2026 en colegios públicos: cómo separar una vacante y no perderla en el intento

Compartimos las fechas clave para matricular a tus hijos en una institución educativa estatal . La asignación de vacantes se informará a partir del 19 de enero de 2026.

Cómo separar una vacante y no perderla en el intento

Con el inicio del proceso de matrícula escolar 2026, las familias podrán acceder a información sobre las vacantes disponibles en las instituciones públicas de Educación Básica Regular, así como en los colegios emblemáticos que forman parte del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario.

¿Cómo se realizará la matrícula escolar 2026?

Según informó el Ministerio de Educación (Minedu), la matrícula escolar 2026 se desarrollará bajo dos modalidades: presencial y digital.

La aplicación de cada modalidad dependerá de si la institución educativa ha sido focalizada para el proceso digital. En el caso de la matrícula presencial, las familias deberán presentar la solicitud de vacante directamente en el colegio de su preferencia.

Cronograma de la matrícula presencial 2026

De acuerdo con el calendario establecido para la modalidad presencial, las familias podrán presentar su solicitud de vacante entre el 2 y el 11 de enero de 2026, de manera directa en la institución educativa elegida. Luego de ello, el proceso continuará con las siguientes etapas:

Del 12 al 18 de enero se llevará a cabo la evaluación de las solicitudes

se llevará a cabo la evaluación de las solicitudes Del 19 al 30 de enero se realizará la asignación de vacantes

se realizará la asignación de vacantes Del 31 de enero al 4 de febrero se procederá con el registro de los estudiantes en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE)

Proceso de la matrícula digital 2026

La modalidad digital se efectuará mediante la plataforma virtual oficial del Minedu y se implementará en seis regiones del país.

Las familias podrán enviar sus solicitudes en línea desde el 19 de enero, a través de un sistema virtual que abarca 2711 instituciones educativas públicas pertenecientes a 20 UGEL focalizadas de Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias.

Para revisar la lista de colegios incluidos en esta modalidad, se puede ingresar al siguiente enlace: https://matriculadigital.pe/region/

Matrícula digital 2026

¿La matrícula escolar es gratuita?

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, precisó que las madres, padres y apoderados podrán realizar la matrícula en las instituciones educativas públicas de manera totalmente gratuita, por lo que no corresponde realizar ni exigir ningún tipo de pago durante este proceso.

Si mi hijo pasó al siguiente grado, ¿debo solicitar vacante?

No. El Minedu aclaró que los estudiantes que han sido promovidos al grado inmediato superior continuarán su formación en la misma institución educativa mediante el mecanismo de continuidad regular.