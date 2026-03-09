Brunella Horna celebró sus 29 años por todo lo alto con un glamoroso vestido dorado que desató elogios en redes

Wapa.pe
Brunella Horna celebra sus 29 años con una sesión de fotos luciendo un elegante vestido largo dorado que desató elogios en redes. ¿Cómo fue el diseño?

    Brunella Horna celebró sus 29 años con una exclusiva sesión de fotos, fiel a su estilo y apostando por looks elegantes y frescos. A través de Instagram, la popular ‘Baby Bru’ compartió imágenes mostrando distintos outfits, desde un vestido rojo hasta uno con estampados, culminando con un vestido largo que desborda sofisticación. La influencer demostró cómo disfrutó de la sesión, combinando estilo, glamour y alegría para conmemorar su cumpleaños. Conoce todos los detalles de sus espectaculares looks aquí.

    Brunella Horna celebra su cumpleaños con un elegante vestido dorado

    Descubre cómo el color dorado aporta elegancia y estilo a tus outfits

    El color dorado se asocia con lujo, poder, éxito y elegancia. Es un tono cálido que aporta luz y sofisticación a cualquier outfit, convirtiéndolo en un favorito para ocasiones especiales o para darle un toque glamoroso a looks cotidianos. Sin embargo, combinarlo correctamente es clave para no sobrecargar el conjunto.

    Cómo usar el dorado en tu ropa:

    • Toques de accesorios: Bolsos, cinturones o zapatos dorados elevan cualquier look sin exagerar.
    • Prendas principales: Vestidos o blusas doradas funcionan perfecto para eventos nocturnos o fiestas.
    • Combinaciones de color: Dorado + negro = elegante y moderno; Dorado + blanco = fresco y sofisticado; Dorado + marrón = cálido y acogedor.
    • Detalles sutiles: Costuras, botones o bordados dorados pueden añadir glamour sin competir con otras prendas.

    Incorporar dorado aporta un efecto luminoso y chic, ideal para destacar tu estilo con personalidad y confianza.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

