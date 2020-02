El truco que no habías escuchado antes para que el olor de tu perfume dure más

Hemos escuchado innumerables veces que aplicar perfume en las muñecas, en el cuello y detrás de las rodillas, prolonga la duración del olor. Para existe otra zona de nuestro cuerpo en la que deberíamos vaporizar nuestro perfume para que huela más y permanezca todo el día.

Lo dicen las francesas: aplicar perfume en el cabello es el mejor aliado para que el olor permanezca por más tiempo. Pero no en cualquier parte de la cabeza, según el libro Fatale de Edith Kunz, las francesas lo vaporizan en el nacimiento del pelo.

Y tranquila, el alcohol que contienen estos perfumes no reseca el cabello. Al menos para la experta en perfumes personalizados Chrsitine Luby, quien además de confirmar que el pelo es una de las zonas de nuestro cuerpo que mejor conserva el olor de una fragancia, confirmó para el portal Into the Gloss que no hay problema con el alcohol.

“Algunas personas están en contra de aplicar el perfume en el pelo, pero nosotros tendemos a decir que no es así. En realidad, estás aplicando una cantidad pequeña de alcohol que apenas puede hacer daño al cabello".

Asi que ya sabes wapa, empieza a aplicar tu perfume en el cabello para oler delicioso todo el día.

Como saber si un perfume es original

Las falsificaciones existen y hay mucha gente inescrupulosa buscando sacar provecho de ellas incluso a costa de la salud de otras personas. Por eso es importante que puedas distinguir entre un perfume original de uno falsificado y a continuación te daremos los tips que necesitas para hacerlo.

Comprar un producto falsificado o adulterado es evidentemente un riesgo para tu bolsillo, pero en el caso de los productos farmacéuticos además es un riesgo para la salud, el cual puede llegar a ser irreparable, sigue estas recomendaciones para que no te engañen y recuerda que al tratarse de algo que vas aplicar a tu piel, lo barato te puede salir muy caro. A continuación te damos estos consejos:

1. Compra en un centro autorizado. Aunque parezca obvio, el error que solemos comete, por facilidad o falta de tiempo, es comprar a vendedores de la calle o en lugares que no son rigurosos al comercializar productos de belleza. Siempre adquiere un perfume en una tienda especializada, una tienda por departamentos o en una farmacia autorizada.

2. Revisa el empaque. Las falsificaciones a veces son muy burdas y no tienen el mismo nivel de calidad para la caja o la envoltura de celofán que acompaña un producto tan costoso. Detalles como una celofán mal puesto o un material tosco al tacto o mal cortado pueden revelar que te están engañando en la compra.

3. Mira el envase. Los envases de vidrio son vitales para los perfumes, su diseño cuidado y el corte pulcro sin imperfecciones no es sólo por algo estético, es necesario para evitar contaminar el contenido y dar una sensación de comodidad plena al aplicarlo.

4. El producto. Un perfume de calidad, no tiene imperfecciones, ni es turbio en su contenido o deja un olor a alcohol. Si tienes dudas al respecto, puedes hacer un prueba del perfume antes de comprarlo y esperar unas horas a que se evapore para olerlo de nuevo, pues una fragancia de calidad perdura muchas horas, mientras que una falsificada se evapora en minutos o deja un olor a alcohol.