Lejos de esconderse, Ana mostró su confianza y frescura con un estilo athletic chic que refleja empoderamiento. Su nueva imagen no solo marca una transformación física, sino también una actitud llena de seguridad y sofisticación. Conozcamos más detalles sobre esta sorprendente aparición.

TAMBIÉN LEER: Daniela Darcourt sorprende a fans con inesperado cambio de look en redes sociales

Olvídate del coquette rosado y los flecos del boho chic, porque esta temporada las it girls más cool están apostando por el elevated athleisure, la tendencia que redefine el estilo deportivo con un giro sofisticado. Se trata de llevar leggings, joggers y chaquetas deportivas, pero con cortes estructurados, telas premium y combinaciones inesperadas: piensa en pantalones de training con blazer oversize, sneakers de diseñador y crop tops minimalistas. Esta corriente mezcla lo cómodo del gym con la elegancia de un look urbano pulido, ideal para las que viven entre reuniones, brunches y sesiones de yoga. Figuras como Hailey Bieber, Bella Hadid y Zendaya ya lo están dominando, demostrando que se puede estar relajada sin perder el glamour. El elevated athleisure llegó para quedarse, y es el uniforme no oficial de las chicas con estilo que marcan tendencia sin esfuerzo.