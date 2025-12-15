Darinka Ramírez REVELA que Xiomy Kanashira la habría calificado de ‘INMADURA’ y la crítica: “A mí no me mantienen…”

Darinka Ramírez , madre de la última hija de Jefferson Farfán, sorprendió al hablar sobre lo que dijo Xiomy Kanashiro de las indirectas de las canciones luego del lanzamiento de su primera canción y tuvo fuertes comentarios. ¿Qué dijo?

Luego de celebrar el cumpleaños número tres de su hija con Jefferson Farfán, Darinka Ramírez volvió a estar en el ojo público al protagonizar un nuevo cruce mediático, esta vez con Xiomy Kanashiro, actual pareja del exfutbolista. La tensión se desató luego de que la bailarina asegurara no conocerla, lo que motivó una reacción directa de la influencer, quien no dudó en responder y revelar comentarios que, según ella, habrían sido dirigidos en su contra.

Darinka Ramírez expone que Xiomy Kanashiro la habría llamado “inmadura” y responde sin filtros

Darinka Ramírez ya venía mostrando su incomodidad con Jefferson Farfán por la reciente fiesta organizada para su hija y por lo que considera una ausencia constante del padre durante el año. En medio de ese contexto, fue consultada por las declaraciones de Xiomy Kanashiro, quien afirmó no conocerla, lo que encendió aún más la polémica.

La influencer dejó en claro que, más allá de quién sea la pareja actual de Farfán, ella siempre formará parte de su vida por el vínculo que los une como padres. “Sé de ella que es su nueva pareja, pero a las finales yo voy a ser la mamá de su hija para toda la vida, así que vamos a tener por ahí una relación si es algo fijo del papá de mi hija”, afirmó con firmeza.

El conflicto escaló cuando una reportera le consultó sobre las supuestas indirectas en una canción reciente y si estas estarían dirigidas a su expareja. Fue entonces cuando Darinka reveló que habría visto un comentario atribuido a Xiomy Kanashiro que la calificaba de inmadura. “Sí, me salió un Tiktok que dice que le parece inmaduro, pero yo tengo que facturar por mi hija, tenemos una hija en común. A mí no me mantienen”, respondió, defendiendo su derecho a generar ingresos por el bienestar de su pequeña.