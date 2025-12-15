Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
La radical transformación de Sandra Arana: De 'chica terremoto’ a desaparecer de Perú

Darinka Ramírez REVELA que Xiomy Kanashira la habría calificado de ‘INMADURA’ y la crítica: “A mí no me mantienen…”

Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, sorprendió al hablar sobre lo que dijo Xiomy Kanashiro de las indirectas de las canciones luego del lanzamiento de su primera canción y tuvo fuertes comentarios. ¿Qué dijo?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Darinka Ramírez REVELA que Xiomy Kanashira la habría calificado de ‘INMADURA’ y la crítica: “A mí no me mantienen…”
    Darinka Ramírez arremetió contra Xiomy Kanashiro. | Composición Wapa
    Darinka Ramírez REVELA que Xiomy Kanashira la habría calificado de ‘INMADURA’ y la crítica: “A mí no me mantienen…”

    Luego de celebrar el cumpleaños número tres de su hija con Jefferson Farfán, Darinka Ramírez volvió a estar en el ojo público al protagonizar un nuevo cruce mediático, esta vez con Xiomy Kanashiro, actual pareja del exfutbolista. La tensión se desató luego de que la bailarina asegurara no conocerla, lo que motivó una reacción directa de la influencer, quien no dudó en responder y revelar comentarios que, según ella, habrían sido dirigidos en su contra.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Christian Cueva se pronuncia y da detalles sobre deuda de 80 mil soles con madre de Pamela López

    Darinka Ramírez expone que Xiomy Kanashiro la habría llamado “inmadura” y responde sin filtros

    Darinka Ramírez ya venía mostrando su incomodidad con Jefferson Farfán por la reciente fiesta organizada para su hija y por lo que considera una ausencia constante del padre durante el año. En medio de ese contexto, fue consultada por las declaraciones de Xiomy Kanashiro, quien afirmó no conocerla, lo que encendió aún más la polémica.

    La influencer dejó en claro que, más allá de quién sea la pareja actual de Farfán, ella siempre formará parte de su vida por el vínculo que los une como padres. “Sé de ella que es su nueva pareja, pero a las finales yo voy a ser la mamá de su hija para toda la vida, así que vamos a tener por ahí una relación si es algo fijo del papá de mi hija”, afirmó con firmeza.

    El conflicto escaló cuando una reportera le consultó sobre las supuestas indirectas en una canción reciente y si estas estarían dirigidas a su expareja. Fue entonces cuando Darinka reveló que habría visto un comentario atribuido a Xiomy Kanashiro que la calificaba de inmadura. “Sí, me salió un Tiktok que dice que le parece inmaduro, pero yo tengo que facturar por mi hija, tenemos una hija en común. A mí no me mantienen”, respondió, defendiendo su derecho a generar ingresos por el bienestar de su pequeña.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: La radical transformación de Sandra Arana: De 'chica terremoto’ a desaparecer de Perú para dedicarse a esto

    Sus declaraciones no pasaron desapercibidas en el set de televisión. Janet Barboza interpretó sus palabras como una posible indirecta hacia Kanashiro, insinuando que alguien más podría estar siendo mantenida. La conductora incluso recordó un episodio anterior en el que Darinka habría detectado una transferencia elevada de Jefferson Farfán a la cuenta de su novia, hecho que en su momento fue explicado como un préstamo. “¿Lo habrá dicho Darinka por los 15 mil soles que Jefferson Farfán le hizo a Xiomy Kanashiro?”, lanzó Barboza, avivando aún más la controversia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Darinka Ramírez REVELA que Xiomy Kanashira la habría calificado de ‘INMADURA’ y la crítica: “A mí no me mantienen…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Christian Cueva se pronuncia y da detalles sobre deuda de 80 mil soles con madre de Pamela López

    Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento contra el cáncer

    Andrea Llosa se conmueve al hablar del difícil momento con sus hijos: "Qué profundo dolor"

    La radical transformación de Sandra Arana: De 'chica terremoto’ a desaparecer de Perú para dedicarse a esto

    Mark Vito protagoniza fuerte discusión con su novia tras no poder comprar pañales para sus ‘gemelos’: “Seré madre soltera”

    Lo más vistos en Farándula

    Juliana Oxenford sorprende exponiendo APASIONADO BESO con desconocido galán: "Primer beso"

    Fallece actriz y reconocida productora que dejó huella en América TV tras un delicado estado de salud

    Lesly Águila revela DURA BATALLA con enfermedad y expone CONTUNDENTE decisión que tomó en Corazón Serrano

    Jackson Mora rompe su silencio y lanza acusación directa tras revelaciones de Tilsa Lozano

    Brunella Horna emociona al mostrar el primer logro de su hijo con Richard Acuña tras dejar la televisión

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;