La radical transformación de Sandra Arana: De 'chica terremoto’ a desaparecer de Perú para dedicarse a esto

La actriz Sandra Arana alcanzó gran reconocimiento en la televisión gracias a su papel de Giannina Olazo en “Mil oficios”. No obstante, hoy se encuentra alejada de las pantallas. Conoce qué fue de su vida y cómo se ve en la actualidad.

Sandra Arana fue una de las figuras más solicitadas de la televisión en la década del 2000. Tras realizar algunos trabajos iniciales en la pantalla chica, se sumó al elenco de la emblemática serie “Mil oficios”, donde alcanzó su mayor reconocimiento al dar vida a Giannina Olazo, una de las recordadas ‘chicas terremoto’ de la producción peruana.

Además de su faceta como actriz, también se desempeñó como modelo y logró consolidarse como un rostro habitual de la televisión. Posteriormente, dio el salto al cine con la película “Días de Santiago” y participó en telenovelas internacionales producidas por Telemundo. Asimismo, tuvo una breve incursión en realities de competencia y, en una etapa posterior, asumió la conducción del programa “Espectáculos” de Latina junto a Karen Schwarz. Tras esa experiencia, decidió mudarse a Estados Unidos y se retiró por completo del ámbito mediático.

Sandra Arana en “Mil oficios”

Sandra Arana dio vida a Gianinna Olazo y, junto a Vanessa Jerí, quien interpretó a Carola Olazo, conformó una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión peruana.

Sandra Arana

Sus divertidas ocurrencias lograron ganarse el cariño del amplio público de la serie y de todo el barrio ficticio de San Efraín. Varias escenas quedaron grabadas en la memoria de los peruanos, como su llegada al vecindario, donde causaron revuelo entre Memo y Lalo, personajes encarnados por Michael Finseth y César Ritter.

¿Qué fue de Sandra Arana tras dejar el Perú?

Luego de finalizar su etapa como conductora en Latina, Sandra Arana se mudó a Estados Unidos y se estableció en Miami junto a su familia. Allí decidió emprender con un negocio dedicado al alquiler de equipos para esquí acuático. En ese país comenzó una nueva etapa, partiendo desde cero, e incluso logró graduarse como cosmetóloga con honores.

Título de Sandra Arana

A través de su cuenta de Instagram, comparte detalles de su actual vida en Estados Unidos y expresa lo satisfecha que se siente tanto en el ámbito laboral como personal. En varias publicaciones aparece junto a su nieto, nacido a inicios de 2021. “Cosa más linda”, escribió en una de las fotografías en las que posa con el menor.

¿Por qué Sandra Arana dejó el Perú?

Sandra Arana siempre manifestó su deseo de vivir en Miami y disfrutar de su clima. Así lo contó en 2021 mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde explicó que optó por dejar su carrera en la televisión para dedicar más tiempo a su familia.

Sandra Arana

“Estoy donde quiero estar y tengo cerca a mi familia que amo con toda mi alma, no lo cambiaría por nada (...) Hace tiempo pensaba ‘quiero vivir en Miami Beach, no quiero tener carro y quiero ir a la playa todos los días’. ¿Qué creen? Eso estoy haciendo. Después pensaba ‘quiero a mi hermana y mis sobrinos cerquita’, y ¿qué creen? ¡También se cumplió! Soy una mujer afortunada”, expresó en la red social.

¿Cuál es el emprendimiento de Sandra Arana?

De acuerdo con lo que comparte en su cuenta de Instagram, Sandra Arana es propietaria de un salón de belleza llamado Get Ready Beauty Salon. Además, impulsa su propia marca de ropa, denominada Sandycap.