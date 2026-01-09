Karen Dejo sorprende al aparecer en clínica y confiesa que se sometió a una operación: “Tenía un poquito de miedo”

Karen Dejo impactó a sus seguidores al aparecer desde una clínica y revelar que se sometió a una operación, confesando que sintió miedo antes del procedimiento.

Karen Dejo volvió a llamar la atención de sus seguidores al reaparecer desde una clínica y confirmar que fue sometida a una intervención quirúrgica. La chica reality sorprendió al compartir imágenes de su recuperación, generando reacciones en redes sociales. Lejos de preocupar a sus fans, explicó lo ocurrido con sinceridad y mantuvo un tono optimista, transmitiendo tranquilidad sobre su actual estado de salud.

Karen Dejo revela detalles de su operación y tranquiliza a sus seguidores

A través de sus historias de Instagram, Karen Dejo compartió un video desde la clínica pocas horas después de la intervención. Se mostró tranquila y sonriente, asegurando que la anestesia ya había pasado y que estaba lista para volver a casa. También contó que ingresó temprano y que la operación se realizó sin inconvenientes.

"Les cuento que a las 7 de la mañana estuve aquí en la clínica, me operaron alrededor de las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Ya se me fue la anestesia y ya estoy lista para cambiarme e irme a mi casa. Me van a dar las indicaciones", expresó ante la cámara.

Aunque no precisó el tipo de procedimiento al que se sometió, Karen etiquetó al cirujano plástico estético Luis Barnechea en su publicación, lo que permitió inferir la naturaleza de la operación. Asimismo, anunció que se tomará una breve pausa de las redes sociales para priorizar su recuperación y seguir las recomendaciones médicas.

"Me voy a desconectar un par de días porque mañana me voy a hacer un tratamiento también, pero estoy contentísima. La verdad tenía un poquito de miedo que es natural porque iba a entrar a una operación, pero estoy contenta con los resultados", agregó, destacando que el nerviosismo previo fue normal, pero que hoy se siente tranquila y conforme con el resultado.

¿Por qué Karen Dejo se sometió a una operación?

Días antes de la operación, Karen Dejo despertó inquietud entre sus seguidores al contar que notó un bulto en el cuello. Frente a ello, decidió consultar con un especialista y someterse a varios exámenes para descartar riesgos, explicando luego el diagnóstico en redes sociales.

"Felizmente, no es nada grave el bultito que tengo acá en el cuello. Es producto de un gran esfuerzo físico que mi cuerpo no está preparado para hacerlo… pero qué susto", relató.