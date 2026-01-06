Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Paredes revela la razón por la que Rodrigo Cuba habría trasquilado el cabello de su hija

La transformación de Poly Ávila: De modelo y chica reality a profesora de matemáticas tras macabro episodio

Poly Ávila, la exmodelo argentina, abandonó el Perú tras un fuerte episodio vivido en la 'fiesta del terror'.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    La transformación de Poly Ávila: De modelo y chica reality a profesora de matemáticas tras macabro episodio
    La transformación de Poly Ávila: De modelo y chica reality
    La transformación de Poly Ávila: De modelo y chica reality a profesora de matemáticas tras macabro episodio

    Poly Ávila es una de las personalidades extranjeras más recordadas de la televisión peruana. La joven integró los elencos de Bienvenida la Tarde y Combate, programas que le dieron gran notoriedad en el país. No obstante, su paso por la fama también tuvo momentos difíciles, ya que denunció haber sido dopada en una fiesta realizada en el sur a fines de enero de 2019.

    La modelo participó en numerosos sets de televisión y, pese al éxito alcanzado, todo indica que sus aspiraciones personales pesaron más, motivo por el cual decidió volver junto a su familia. Hoy se muestra con una imagen renovada y enfocada en cumplir nuevos objetivos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Jota Benz le propuso matrimonio a Angie Arizaga en Roma durante un viaje romántico frente al Coliseo: "Mil veces sí"

    ¿Quién es Poly Ávila?

    Poly Ávila es una modelo argentina de 31 años que llegó al Perú como parte del grupo Chicas Doradas. Sin embargo, alcanzó mayor popularidad tras su participación en el reality de competencia Combate, uno de los más exitosos de su género. Además, formó parte de Bienvenida la Tarde y Los reyes del Playback en Latina.

    Asimismo, incursionó en la conducción en 2018, cuando estuvo a cargo de un segmento de espectáculos en la edición matinal del noticiero de ATV. En cuanto a su vida personal, mantuvo una relación de casi tres años con su excompañero de programa André Castañeda.

    wapa.pe

    En 2019, la modelo denunció que fue dopada durante una fiesta realizada en una vivienda del sur de Lima a fines de enero de ese año. El caso generó una fuerte conmoción en la farándula nacional debido a la gravedad de las acusaciones.

    Poly Ávila abandonó el Perú tras la fiesta del terror

    En noviembre de 2020, luego de varios meses desde el inicio de la pandemia, la joven tomó una decisión que marcó un antes y un después en su vida. Poly Ávila regresó a Argentina para reencontrarse con su familia, tras haber vivido ocho años en el Perú. A través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje de despedida dirigido a sus seguidores:

    wapa.pe

    “Gracias Perú por los años de acogida, sin duda sos mi segundo hogar. Nos veremos pronto cuando venga de visita, pero ahora me espera un amor, mi familia, mis amigas y un montón de proyectos e ilusiones. Gracia a todos por tantos años de amor”, escribió en su red social.

    La nueva profesión de Poly Ávila tras dejar la TV

    Desde hace un tiempo, la joven venía compartiendo en redes sociales que se encontraba estudiando educación, ya que uno de sus mayores anhelos era convertirse en docente.

    wapa.pe

    “Cada vez me hacía más grande y decía: bueno, en algún momento quiero estudiar una carrera, quiero tener algo que no sea pasajero”, señaló Poly, quien sostiene que la fama y la belleza son pasajeras. Esta reflexión la impulsó a alejarse del mundo mediático y acercarse al ámbito artístico y educativo, un giro que define su presente.

    Hace cinco años, Poly decidió dejar atrás su etapa como “chica reality” y regresar a Argentina de manera discreta, sin generar mayor atención. Hoy, ya convertida en profesora de cuarto grado, la exmodelo relata cómo su vida dio un giro inesperado, lejos de las cámaras y enfocada en su desarrollo personal.

    SOBRE EL AUTOR:
    La transformación de Poly Ávila: De modelo y chica reality a profesora de matemáticas tras macabro episodio
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Hermano de Rodrigo Cuba rompe su silencio y lanza potente mensaje tras polémica por el cabello de la hija de Melissa Paredes

    Melissa Paredes revela la razón por la que Rodrigo Cuba habría trasquilado el cabello de su hija

    Hermano de Christian Cueva expone a Pamela Franco por regalo que no sería de ‘Aladino’

    Famosa exvedette vende reliquias de su pasado artístico para sobrevivir y afirma: “La antigüedad más preciada soy yo”

    Tula Rodríguez rompe el silencio tras rumores de romance con Fernando Niño: "Es un hermoso, un chico bueno"

    Lo más vistos en Farándula

    Mónica Santamaría: La hermosa y eterna dalina que nunca pudo derrotar la depresión, la fama y un chantaje sexual

    Korina Rivadeneira asombra con un comentario sobre presunto nuevo romance de Mario Hart

    ¿Dónde ver 'Gregorio’ película Online? ¿Cuándo se reestrena la película completa en Netflix, HBO Max o Amazon?

    Jota Benz le propuso matrimonio a Angie Arizaga en Roma durante un viaje romántico frente al Coliseo: "Mil veces sí"

    Magaly Medina abandona el Perú acompañada de su doctora y confiesa el verdadero motivo: "Mi primera operación de..."

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;