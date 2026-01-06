Poly Ávila , la exmodelo argentina , abandonó el Perú tras un fuerte episodio vivido en la ' fiesta del terror'.

Poly Ávila es una de las personalidades extranjeras más recordadas de la televisión peruana. La joven integró los elencos de Bienvenida la Tarde y Combate, programas que le dieron gran notoriedad en el país. No obstante, su paso por la fama también tuvo momentos difíciles, ya que denunció haber sido dopada en una fiesta realizada en el sur a fines de enero de 2019.

La modelo participó en numerosos sets de televisión y, pese al éxito alcanzado, todo indica que sus aspiraciones personales pesaron más, motivo por el cual decidió volver junto a su familia. Hoy se muestra con una imagen renovada y enfocada en cumplir nuevos objetivos.

¿Quién es Poly Ávila?

Poly Ávila es una modelo argentina de 31 años que llegó al Perú como parte del grupo Chicas Doradas. Sin embargo, alcanzó mayor popularidad tras su participación en el reality de competencia Combate, uno de los más exitosos de su género. Además, formó parte de Bienvenida la Tarde y Los reyes del Playback en Latina.

Asimismo, incursionó en la conducción en 2018, cuando estuvo a cargo de un segmento de espectáculos en la edición matinal del noticiero de ATV. En cuanto a su vida personal, mantuvo una relación de casi tres años con su excompañero de programa André Castañeda.

En 2019, la modelo denunció que fue dopada durante una fiesta realizada en una vivienda del sur de Lima a fines de enero de ese año. El caso generó una fuerte conmoción en la farándula nacional debido a la gravedad de las acusaciones.

Poly Ávila abandonó el Perú tras la fiesta del terror

En noviembre de 2020, luego de varios meses desde el inicio de la pandemia, la joven tomó una decisión que marcó un antes y un después en su vida. Poly Ávila regresó a Argentina para reencontrarse con su familia, tras haber vivido ocho años en el Perú. A través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje de despedida dirigido a sus seguidores:

“Gracias Perú por los años de acogida, sin duda sos mi segundo hogar. Nos veremos pronto cuando venga de visita, pero ahora me espera un amor, mi familia, mis amigas y un montón de proyectos e ilusiones. Gracia a todos por tantos años de amor”, escribió en su red social.

La nueva profesión de Poly Ávila tras dejar la TV

Desde hace un tiempo, la joven venía compartiendo en redes sociales que se encontraba estudiando educación, ya que uno de sus mayores anhelos era convertirse en docente.

“Cada vez me hacía más grande y decía: bueno, en algún momento quiero estudiar una carrera, quiero tener algo que no sea pasajero”, señaló Poly, quien sostiene que la fama y la belleza son pasajeras. Esta reflexión la impulsó a alejarse del mundo mediático y acercarse al ámbito artístico y educativo, un giro que define su presente.