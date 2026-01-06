Jota Benz le propuso matrimonio a Angie Arizaga en Roma durante un viaje romántico frente al Coliseo: "Mil veces sí"

Angie Arizaga confirmó su compromiso con Jota Benz, padre de su hijo, y emocionó a sus fans al compartir la noticia en sus redes sociales.

La popular pareja Angie Arizaga y Jota Benz sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso mediante una emotiva publicación en redes sociales. La querida ‘Negrita’ compartió su felicidad y reveló detalles de la romántica pedida de mano que le organizó Jota Benz, padre de su primer hijo, durante unas vacaciones de verano en familia. Este momento marcó un nuevo capítulo en su historia de amor.

Jota Benz y Angie Arizaga se comprometen frente al coliseo romano

La pareja, que se conoció en el programa 'Esto es guerra', anunció recientemente su compromiso, que tuvo lugar el 30 de diciembre de 2025. A través de su cuenta oficial de Instagram, Angie Arizaga compartió algunas fotos de la inolvidable pedida de mano que Jota Benz preparó durante su viaje a Italia, eligiendo como escenario las afueras del Coliseo Romano.

"Si Si Si !! Y Mil Veces Si ! Ni en el mejor de mis sueños me espere esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo . Gracias por amarme tan bonito. TE AMOOOOO 30/12/25", escribió la exchica reality en la descripción de su publicación.

La publicación inesperada consiguió miles de 'me gusta' en poco tiempo, y numerosos seguidores de Angie Arizaga y Jota Benz les enviaron sus felicitaciones, celebrando su compromiso que llega más de un año después de convertirse en padres.

Alejandra Baigorria, Diana Sánchez, Pato Parodi y más artistas felicitan a Angie Arizaga y Jota Benz por su compromiso

Excompañeros de 'Esto es guerra' y varias personalidades del espectáculo no tardaron en enviar sus felicitaciones a la pareja por su compromiso. En los comentarios de la publicación, Pato Parodi escribió: “Muy felices por ustedes chicos, que viva el amor”, mientras que Alejandra Baigorria también les deseó lo mejor y los animó a disfrutar este momento especial.