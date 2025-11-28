Wapa.pe
Senamhi lanza alerta por lluvias intensas, rayos y vientos fuertes para 11 regiones del Perú

Angie Arizaga anuncia que está ‘en la dulce espera’ de su segundo bebé tras revelar su ruptura con Jota Benz: “Mi hijito…”

Angie Arizaga rompe su silencio sobre el estado de su relación con Jota Benz y expone que está a la espera de su segundo bebé. ¿Está embarazada de nuevo?

    Angie Arizaga anuncia que está ‘en la dulce espera’ de su segundo bebé tras revelar su ruptura con Jota Benz: “Mi hijito…”
    Angie Arizaga revela que espera su segundo bebé tras fin con Jota. | Composición Wapa | Instagram
    Angie Arizaga anuncia que está ‘en la dulce espera’ de su segundo bebé tras revelar su ruptura con Jota Benz: “Mi hijito…”

    ¿Un nuevo integrante en camino? La reciente filtración de imágenes de Jota Benz junto a la influencer ‘Majo con sabor’, sin la presencia de Angie Arizaga, desató rumores sobre una posible crisis en la pareja. Ante la creciente polémica, la exguerrera decidió romper su silencio para aclarar el estado real de su relación. Sin embargo, lo que dejó a todos impactados fue la inesperada revelación de que está esperando a su segundo bebé.

    Angie Arizaga revela que tendrá un nuevo bebé ante polémica con Jota Benz

    Mediante sus historias de Instagram, la influencer y empresaria aclaró que no existe ningún inconveniente respecto al trato entre Jota Benz y ‘Majo con sabor’, por lo que su relación continúa estable y sin discusiones. Además, señaló que las imágenes difundidas no muestran ninguna situación comprometedora.

    Después de ello, Angie Arizaga sorprendió a sus seguidores con un anuncio especial sobre su “nuevo bebé”. “Sí, estoy preparando algo que… será como mi hijito, mi segundo hijito. En unas semanas les contaré de qué se trata, pero no imaginan el cariño que le estoy poniendo a este proyecto. Pronto sabrán más”, comentó.

    Con estas palabras, la locutora de ‘Radio Corazón’ dejó claro que no está embarazada y que, por ahora, no espera a un segundo hijo, sino que se trata de un proyecto laboral al que está dedicando gran parte de su tiempo. Se espera que revele más detalles después de las celebraciones navideñas.

    Angie revela si acabó con Jota tras ser visto con ‘Majo’

    La exconductora de televisión decidió responder a sus seguidores al habilitar una cajita de preguntas en sus redes sociales, con el fin de aclarar algunas dudas sobre su vida personal. En medio de la dinámica, uno de los usuarios no dudó en preguntarle directamente por el estado de su relación con Jota Benz, teniendo en cuenta la reciente controversia que lo involucra.

    “¿Qué pasó con Jota Benz? ¿Está bien su relación?”, fue la consulta que destacó entre los mensajes en Instagram. Frente a ello, Angie no dudó en contestar y aseguró de manera contundente que todo marcha bien entre ambos. “Igual que siempre, perfecta”, escribió junto a una fotografía donde aparece con él.

    Angie Arizaga anuncia que está ‘en la dulce espera’ de su segundo bebé tras revelar su ruptura con Jota Benz: “Mi hijito…”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;