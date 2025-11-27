Magaly amenaza con demanda MULTIMILLONARIA a Sofía Franco por grave delito: "Yo también podría..."

La reciente edición del programa de Magaly Medina volvió a desatar controversia, luego de que la conductora arremetiera con contundencia contra Sofía Franco, a quien señaló por lanzar comentarios sin sustento y por desmerecer el trabajo de su equipo al insinuar que Analía Jiménez habría sido quien filtró información para el ampay de Jean Paul Gabuteau.

Lo que parecía un comentario más dentro del panel terminó convirtiéndose en un detonante dentro de un clima ya tenso por el escándalo que involucra a Silvia Cornejo, su esposo y la madre del hijo mayor del empresario. En esta oportunidad, Magaly respondió sin reservas y lanzó advertencias directas, dejando claro que no estaba dispuesta a tolerar que Sofía ponga en duda la labor de su producción.

Todo se originó cuando Medina abrió el bloque con una frase que marcó el tono del enfrentamiento: “Empecemos con, hay gente que yo no sé cómo llamarla”. Para ella, la postura de Sofía Franco evidenciaba el atrevimiento de quienes, según señaló, “no se acuerdan del gran rabo de paja que arrastran”.

Magaly Medina tilda de ‘caradura’ a Sofía Franco

La presentadora la calificó de ‘caradura’, afirmando que era sorprendente que alguien con su trayectoria se atreviera a comentar un tema tan sensible como el de las relaciones extramatrimoniales y los conflictos familiares de terceros.

Magaly cuestionó que Franco se pronunciara sobre este caso y le recordó que, si no quería recibir una respuesta tan dura como la de esa noche, habría sido mejor guardar silencio. Sofía comentó que la mayoría estaba convencida de que Analía Jiménez tenía al “chismefono” entre sus contactos cercanos.

En ese momento, otro panelista de Latina respaldó la idea, señalando que “hay un soplón de todas maneras” en cada ampay y que “siempre es una de las partes”. La polémica creció cuando se lanzó la afirmación directa: “En este caso, Analía. Lo sabemos, no hay cómo ocultarlo”.

Magaly Medina exige pruebas a Sofía Franco

Aquello bastó para que Magaly se indignara. Con gesto serio y voz firme, replicó: “Vaya, resulta que ahora esta mujer sentencia, afirma que a nosotros nos llama para datearnos Analía Jiménez”.

La conductora subrayó que esas afirmaciones eran sumamente graves y que Sofía no podía sostenerlas sin evidencia. “Eso se llama, Sofía Franco, por si acaso… difamación”, señaló, recordándole además que su esposo es abogado y suele amenazar con acciones legales.

Medina advirtió que ella también podría tomar medidas: “Yo también podría decir ahora y con razón que la puedo demandar por treinta millones de dólares por el daño que está haciendo al honor, prestigio y trayectoria del programa”.

Mientras continuaba su descargo, Magaly incrementó el nivel de crítica, acusando a Sofía de menospreciar la labor de un equipo que realiza investigaciones durante meses. Sostuvo que Sofía nunca podría ejecutar el tipo de indagaciones que llevan a cabo sus reporteros y le recordó los programas de poca audiencia en los que participó. “Pobrecitos, programas lastimeros”, mencionó, antes de comentar que Franco solo era una figura que llamaban “para tapar huecos”.