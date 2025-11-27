Wapa.pe
¿Jesús Barco CONFIRMÓ infidelidad a Melissa Klug? Futbolista se pronunció: "Tomé una mala decisión"

Jesús Barco hablará por primera vez en la televisión y contará las razones del fin de la relación con Melissa Klug.

    Jesús Barco se alista para una de sus apariciones más comentadas: el futbolista dejará las canchas por una noche para sentarse frente a las cámaras y revelar, por primera vez, su versión completa sobre el final de su relación con Melissa Klug. El adelanto de Esta Noche encendió las alarmas en redes sociales al mostrar que el deportista y la popular “Blanca de Chucuito” estarán cara a cara, dispuestos a hablar sin filtros sobre la ruptura que ha marcado titulares en las últimas semanas.

    La expectativa creció cuando el avance mostró al jugador admitiendo: “Tomé una mala decisión”, frase que muchos han interpretado como un mea culpa sobre lo sucedido. ¿Confirmará que hubo infidelidad? Esa es la pregunta que se hacen miles de usuarios.

    ¿Qué dirá Jesús Barco sobre el fin de su romance con Melissa Klug?

    La separación de Melissa Klug y Jesús Barco ocurrió después de que un programa difundiera imágenes del futbolista pasando una noche de copas con amigos y varias mujeres durante su estadía en Huánuco. Tras ese episodio, Klug confirmó públicamente el final del romance.

    Ahora, ambos coincidirán en el set de la Chola Chabuca, donde se espera que aclaren detalles desconocidos de su relación. En el avance, Barco también sorprende al contar que, pese a la ruptura, siguió viviendo en la casa de Melissa: “Me duele la espalda”, dijo entre risas al revelar que dormía en el sillón.

    ¿Reconciliación a la vista? Rumores apuntan a un regreso

    Después de que Barco fuera visto entrando nuevamente a la vivienda de la empresaria tras su viaje a Huánuco, las especulaciones estallaron. Durante América Hoy, Janet Barboza aseguró que hay señales claras de un posible acercamiento:

    “Yo creo que sí. He escuchado rumores de que se les ha visto juntos”, afirmó la popular “Rulitos”.

    Pero la sorpresa llegó cuando Ethel Pozo insinuó que podría haber otro protagonista en esta historia. Sin dar nombres, dejó entrever que Melissa tendría interés en alguien más después de sus recientes cambios estéticos:

    “La que remodela el departamento es porque quiere que lo alquilen”, dijo con picardía, insinuando que la empresaria estaría abriendo espacio para una nueva etapa sentimental.

