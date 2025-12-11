Wapa.pe
Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: "La denunció por extorsión y chantaje"

Natalie Vértiz reaparece con emotivo mensaje después que Yaco Eskenazi confiese que tiene “nueva mujer”

Después que Yaco Eskenazi asombre al revelar que se ha “mudado” de casa y tiene “nueva mujer”, Natalie aparece con emotivo mensaje. 

    Natalie Vértiz reaparece con emotivo mensaje después que Yaco Eskenazi confiese que tiene “nueva mujer”
    Natalie Vértiz REAPARECE con emotivo mensaje después que Yaco Eskenazi confiese que tiene "nueva mujer
    Natalie Vértiz reaparece con emotivo mensaje después que Yaco Eskenazi confiese que tiene “nueva mujer”

    Tras las declaraciones de Tilsa Lozano en El valor de la verdad, Yaco Eskenazi causó revuelo al aparecer en su pódcast Yaco y El Loco lanzando una inesperada confesión sobre su vida personal. El conductor contó que se había mudado recientemente y que ahora convivía con una “nueva mujer”, comentario que sorprendió al ‘Loco’ Wagner y a todo el equipo. La revelación generó de inmediato dudas sobre el estado de su matrimonio. ¿Qué respondió Natalie Vértiz desde el extranjero?

    El mensaje de Natalie Vértiz luego de que Yaco asegurara que tiene a una “nueva mujer”

    Yaco volvió a aparecer en redes sociales compartiendo un extracto de su pódcast, lo que encendió las alarmas sobre su relación con Natalie Vértiz, quien se encuentra fuera del país cumpliendo compromisos de trabajo por campañas navideñas. Mientras tanto, él sorprendió al afirmar que su vida cambió tras mudarse… y que además ahora tenía a una “nueva mujer” en casa.

    Estas palabras bastaron para que muchos internautas especularan sobre una posible crisis matrimonial, ya que desde que se casaron hace diez años, Natalie ha sido la única pareja con la que Yaco ha compartido hogar. Sus declaraciones parecían insinuar un distanciamiento.

    No obstante, minutos después el propio Yaco aclaró la situación. Explicó que todo se trató de una confusión y que la “nueva mujer” era, en realidad, la misma Natalie. Señaló que la primera mujer con la que convivió fue su mamá cuando era soltero y que el cambio actual tiene que ver con los nuevos hábitos que su esposa ha implementado en casa, sobre todo en lo referente a la alimentación y el estilo de vida familiar.

    Tras la aclaración de Yaco, Natalie reapareció desde su viaje con un mensaje que muchos interpretaron como emocional y significativo. Aunque no se refirió directamente a las declaraciones de su esposo, publicó un mensaje cargado de espiritualidad y gratitud.

    “God, thank you for everything!”, escribió la ex Miss Perú en una historia de Instagram, frase que en español significa: “¡Dios, gracias por todo!”. Su publicación generó diversas interpretaciones entre sus seguidores, quienes no saben si fue un mensaje general… o una reacción indirecta a lo dicho por Yaco.

