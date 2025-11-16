Wapa.pe
Paco Bazán aborda su polémico vínculo con su expareja, sorprendiendo al permitir que le lean las cartas en vivo durante el programa.

    Tras la revelación de Melissa Linares sobre el vínculo sentimental que habría tenido con Paco Bazán, el conductor decidió abordar el tema desde una perspectiva poco usual. Durante la reciente emisión de ‘El deportivo en otra cancha’, el exarquero permitió que le leyeran las cartas en vivo, generando sorpresa entre los espectadores. La escena se volvió aún más llamativa cuando, en medio de la interpretación del tarot, lanzó comentarios inesperados que dejaron abierta su postura frente al escándalo.

    Paco Bazán responde a nuevas acusaciones con mensaje de fe

    La controversia en torno a Paco Bazán volvió a intensificarse después de que Melissa Linares, madre de su hija menor, confirmara que mantuvo una relación con él cuando aún estaba casado con Janice. Pese a que el exfutbolista rechazó inicialmente la declaración de la odontóloga, reapareció en su espacio televisivo 'El deportivo en otra cancha' para abordar la situación desde un ángulo espiritual.

    Durante la edición del viernes 14 de noviembre, el programa tuvo como invitado al tarotista Uriel, cuya participación generó un giro inesperado. En pleno en vivo, el vidente aseguró que fuerzas externas estarían buscando perjudicar la reputación del exarquero.

    El especialista afirmó que Paco “estaría protegido por un ángel” y que “toda la verdad saldrá a la luz” próximamente. Ante estas palabras, el conductor tomó la palabra para remarcar que cualquier persona puede reconstruirse. “Las personas tienen derecho a transformarse y a cambiar (…). Aunque se burlen de mi fe, los hijos de Dios estamos protegidos”, señaló, marcando su postura frente a la polémica que lo rodea.

    wapa.pe

    Melissa Linares reafirma su versión sobre vínculo con Paco Bazán

    La controversia entre Melissa Linares y Paco Bazán continúa escalando luego de que la joven insistiera en que sí mantuvo una relación sentimental con el exarquero, pese a que él ha negado dicha versión en repetidas ocasiones. En conversación con el programa ‘Magaly TV, la firme’, Linares profundizó en su testimonio y aseguró que cuenta con evidencias y personas que podrían respaldar lo ocurrido.

    Durante la entrevista, remarcó que su círculo cercano siempre estuvo al tanto de la cercanía entre ambos. “Toda la gente que está alrededor mío lo ha conocido a él. Mis amigos del colegio, del trabajo, todos mis amigos lo conocen. Familiares, amigos de mi papá, todo el mundo lo conoce”, señaló, enfatizando que se trató de un vínculo prolongado que habría llegado a su fin en noviembre de 2022.

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

