Gian Marco envió un mensaje inspirador a su hija, alentándola a vivir de la música y disfrutar del camino, más allá de la fama, en esta nueva etapa de su carrera artística.

Gian Marco Zignago celebró uno de los momentos más importantes para su familia: la graduación universitaria de su hija menor, Abril. La joven culminó sus estudios de música, siguiendo la tradición artística que caracteriza al clan Zignago. El cantautor compartió el logro en redes sociales, acompañado de emotivas imágenes del evento. La publicación rápidamente generó reacciones por el orgullo que refleja esta nueva etapa en la vida de la artista.

Gian Marco celebra el logro académico de su hija Abril

Gian Marco Zignago compartió con gran emoción uno de los hitos más especiales de su vida familiar: la graduación universitaria de su hija menor, Abril. La joven concluyó sus estudios de música y reafirmó así la vocación artística que ha marcado a toda la familia Zignago.

El cantautor dio a conocer la noticia el 15 de noviembre, acompañando el anuncio con fotografías del evento y un mensaje cargado de orgullo. En él, no solo resaltó el camino académico que Abril acaba de culminar, sino también el compromiso y la disciplina que ella mantuvo durante su formación profesional.

“Recuerdo el día en que decidiste estudiar música como tus hermanos y empezaste a ponerle todas las ganas a tu carrera”, escribió el intérprete, evocando el momento en que su hija eligió dedicarse de lleno al arte. La menor de sus tres hijos, fruto de su relación con Claudia Moro, ha seguido ese camino con determinación, incluso en los años posteriores a la separación de sus padres en 2021.

El artista también destacó el esfuerzo detrás de cada avance de Abril. “Te he visto quemarte las pestañas en el estudio, dedicarte a tu instrumento, pulir tus letras con una habilidad excepcional, y tu voz… esa voz que Dios te dio, que eriza la piel, que dice y habla tanto de tu corazón”, expresó, revelando el profundo orgullo que siente por el crecimiento profesional y personal de la joven.

Gian Marco dedica un mensaje inspirador a su hija en pleno inicio de su carrera artística

Tras anunciar la postergación de su gira debido al reciente atentado contra Agua Marina, Gian Marco Zignago tomó un espacio para enviar un mensaje cargado de amor y visión a su hija menor, Abril. El cantautor aprovechó la celebración de su graduación para expresarle cuánto cree en su talento y en el camino que está construyendo dentro de la música.

"Sueño con que tu público, el que poco a poco construyas con el tiempo, acompañe la vida con tu música, porque tienes mucho que decir en tus canciones, porque el día que te descubran nunca más podrán dejar de escucharte. Estoy muy orgulloso de ti, amor mío", escribió con emoción, evidenciando el profundo vínculo que los une.