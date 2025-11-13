Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
INSN San Borja lanza gran convocatoria con sueldos de hasta S/ 6.644 para técnicos, egresados y SECUNDARIA COMPLETA

Xiomy Kanashiro revela CÓMO SE LLEVA con Doña Charo y qué le dijo sobre su BODA con Farfán: "Estoy esperando"

Xiomy Kanashiro habla sobre su relación con Jefferson Farfán y menciona que Doña Charo ha comentado sobre una posible pedida de mano.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Xiomy Kanashiro revela CÓMO SE LLEVA con Doña Charo y qué le dijo sobre su BODA con Farfán: "Estoy esperando"
    ¿Cómo se lleva Xiomy Kanashiro con madre de Jefferson Farfán? | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Xiomy Kanashiro revela CÓMO SE LLEVA con Doña Charo y qué le dijo sobre su BODA con Farfán: "Estoy esperando"

    Durante una reciente entrevista en ‘Arriba mi Gente’, Xiomy Kanashiro habló sobre su relación con Jefferson Farfán y confesó que Doña Charo ya comentó algo sobre su pedida de mano. La animadora dejó entrever que el compromiso podría estar más cerca de lo pensado, lo que generó gran expectativa entre los seguidores de la pareja.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Ely Yutronic rompe el misterio y presenta al padre de su bebé en lujoso baby shower: "La niña más esperada"

    Xiomy Kanashiro revela cómo es su relación con Doña Charo y qué le dijo de su boda con Farfán

    Xiomy Kanashiro, conocida como la ‘Chinita’, habló abiertamente sobre el rumbo de su relación con Jefferson Farfán y dejó entrever que podría haber boda en el futuro. La conductora reveló que ya cuenta con el respaldo de la madre del exfutbolista, Doña Charo, y que solo falta que llegue el esperado anillo.

    “Yo también estoy esperando la pedida de mano, pues ya tengo la bendición de ‘mamá Charo’, un beso a mi suegra”, comentó entre risas durante su participación en el programa Arriba mi gente.

    La presentadora aseguró que no ejerce presión sobre Farfán respecto a una posible propuesta matrimonial, ya que ambos están concentrados en sus proyectos personales.

    “Vamos a cumplir nueve meses, por ahora estamos enfocados en el trabajo. Yo no lo presiono, ni le advierto nada, pero el que le advirtió para que se porte bien fue mi papá, tuvieron como tres horas de conversación, ja, ja”, relató divertida.

    wapa.pe

    LEER MÁS AQUÍ: Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Xiomy Kanashiro aclara rumores sobre boda con Farfán y confiesa que están “viviendo su momento”

    Los rumores sobre una posible boda entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán volvieron a tomar fuerza en los últimos días. Sin embargo, la conductora aclaró en diálogo con los medios que, por ahora, no hay planes concretos de matrimonio.

    Hace unos días, en el programa Ponte en la cola, la popular ‘Chinita’ recordó cómo inició su historia de amor con el exfutbolista. “Conozco a Jefferson hace cinco años, siempre hemos sido amigos, nuestra relación empezó el 6 de enero de este año, tenemos ocho meses como pareja”, detalló rotundamente.

    Ya frente a las cámaras de Amor y fuego, Xiomy destacó que atraviesan una etapa de estabilidad y disfrute. “Bien, estamos felices, contentos. Viviendo nuestro momento como pareja, todo superbién chicos”, expresó sonriente.

    La también animadora no descartó que en el futuro pueda llegar un compromiso, aunque prefiere mantener ese tema en reserva. “Eso yo creo que, si en algún momento se daría, quedaría entre nosotros dos, como la pareja que somos, nuestra familia y entorno. Pero, estamos bien, tranquilos, enfocados en nuestro trabajo y viviendo nuestro momento”, agregó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Xiomy Kanashiro revela CÓMO SE LLEVA con Doña Charo y qué le dijo sobre su BODA con Farfán: "Estoy esperando"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Alejandra Baigorria impactada al descubrir que hija de Said Palao encontró chat con otra mujer

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez EMOCIONARON a sus fans con anuncio de su primer embarazo: "Abril 2026, te esperamos"

    Paco Bazán se sincera y revela cómo se lleva con la madre de su hija

    Ex de Paco Bazán lo DEMANDA tras acusarlo de INCUMPLIMIENTO de pensión de alimentos: "Estoy pidiéndole que cumpla"

    Lo más vistos en Farándula

    Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe pasan TREMENDO roche al ser abucheados en discoteca: "¡Quién chu... eres!"

    Novia de Mark Vito anuncia RUPTURA tras reveladores chats con Susy Díaz: "Nos llevamos una gran lección"

    Susy Díaz impacta al difundir en VIVO los resultados de ADN que revelan a su verdadero papá

    Said Palao LE RECLAMA a su hija por mostrarle CHAT CON OTRA MUJER a Alejandra Baigorria: "Me acusaste"

    Mávila Huertas retomó relación con Roberto Reátegui, exesposo: Esta es la historia del amor de la periodista, la dura separación y su reconciliación

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;