Xiomy Kanashiro habla sobre su relación con Jefferson Farfán y menciona que Doña Charo ha comentado sobre una posible pedida de mano.

¿Cómo se lleva Xiomy Kanashiro con madre de Jefferson Farfán? | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Durante una reciente entrevista en ‘Arriba mi Gente’, Xiomy Kanashiro habló sobre su relación con Jefferson Farfán y confesó que Doña Charo ya comentó algo sobre su pedida de mano. La animadora dejó entrever que el compromiso podría estar más cerca de lo pensado, lo que generó gran expectativa entre los seguidores de la pareja.

Xiomy Kanashiro revela cómo es su relación con Doña Charo y qué le dijo de su boda con Farfán

Xiomy Kanashiro, conocida como la ‘Chinita’, habló abiertamente sobre el rumbo de su relación con Jefferson Farfán y dejó entrever que podría haber boda en el futuro. La conductora reveló que ya cuenta con el respaldo de la madre del exfutbolista, Doña Charo, y que solo falta que llegue el esperado anillo.

“Yo también estoy esperando la pedida de mano, pues ya tengo la bendición de ‘mamá Charo’, un beso a mi suegra”, comentó entre risas durante su participación en el programa Arriba mi gente.

La presentadora aseguró que no ejerce presión sobre Farfán respecto a una posible propuesta matrimonial, ya que ambos están concentrados en sus proyectos personales.

“Vamos a cumplir nueve meses, por ahora estamos enfocados en el trabajo. Yo no lo presiono, ni le advierto nada, pero el que le advirtió para que se porte bien fue mi papá, tuvieron como tres horas de conversación, ja, ja”, relató divertida.

Xiomy Kanashiro aclara rumores sobre boda con Farfán y confiesa que están “viviendo su momento”

Los rumores sobre una posible boda entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán volvieron a tomar fuerza en los últimos días. Sin embargo, la conductora aclaró en diálogo con los medios que, por ahora, no hay planes concretos de matrimonio.

Hace unos días, en el programa Ponte en la cola, la popular ‘Chinita’ recordó cómo inició su historia de amor con el exfutbolista. “Conozco a Jefferson hace cinco años, siempre hemos sido amigos, nuestra relación empezó el 6 de enero de este año, tenemos ocho meses como pareja”, detalló rotundamente.

Ya frente a las cámaras de Amor y fuego, Xiomy destacó que atraviesan una etapa de estabilidad y disfrute. “Bien, estamos felices, contentos. Viviendo nuestro momento como pareja, todo superbién chicos”, expresó sonriente.