El exfutbolista dejó en shock a sus seguidores al revelar en su podcast Enfocados que se casará con Xiomy Kanashiro muy pronto.

El exfutbolista Jefferson Farfán ha causado gran revuelo entre sus seguidores tras anunciar en su más reciente entrevista su compromiso con Xiomy Kanashiro. La ‘Foquita’ sorprendió a todos al confesar que está a punto de casarse con la cantante de cumbia, justo mientras entrevistaban a Ivan Rakitic.

Jefferson Farfán confirma que se casará con Xiomy Kanashiro

El exjugador de Alianza Lima, Jefferson Farfán, emocionó a los fanáticos del fútbol al estrenar el nuevo episodio de Enfocados junto a Ivan Rakitic. Durante la divertida conversación, el exdeportista croata compartió anécdotas poco conocidas sobre su matrimonio, lo que llevó a la ‘Foquita’ a soltar la gran noticia.

Roberto Guizasola no tardó en bromear y presionar a Jefferson para que confirmara el rumor: "Mi hermano también está enamorado ya, ya se va a casar, ya". Ante el comentario, Farfán no dudó en confirmar: "Yo también ya me caso, te cuento", dijo entre los aplausos de los presentes.

El compromiso entre el futbolista y la cantante de cumbia ha sorprendido a los fanáticos de la pareja, quienes oficializaron su romance el 14 de febrero de 2025, y tan solo ocho meses después habrían decidido dar el siguiente paso.

Diferencia de edad entre Farfán y Xiomy Kanashiro