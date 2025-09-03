Xiomy Kanashiro se defiende y responde fuerte a quienes la critican por vender ropa en TikTok: "¿Por qué trabajas si Farfán es millonario?"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Xiomy Kanashiro, la popular bailarina, sorprendió a sus seguidores en TikTok con un closet sale, pero lo que parecía una transmisión tranquila terminó en un momento inesperado cuando un comentario la cuestionó por trabajar pese a su relación con Jefferson Farfán.
La respuesta de Xiomy Kanashiro a un comentario machista
En medio de la venta de ropa, un usuario lanzó un mensaje que buscaba minimizar su esfuerzo: “¿Por qué trabajas si Farfán es millonario?”. Xiomy no dudó en contestar con firmeza: “Dios mío, como si él tuviera que pagar mis cosas. Sorry, rey. Sin comentarios a tu comentario. Eso viene de casa”.
Su reacción se viralizó rápidamente y recibió aplausos por parte de los usuarios, quienes destacaron su seguridad y el hecho de no dejarse encasillar como “mantenida”.
Una venta que se convirtió en éxito
Durante el en vivo, la influencer mostró piezas de su guardarropa a precios accesibles: un vestido talla M a S/50, pantalones a S/58, un chaleco oversize a S/69 y un vestido marrón brillante por S/49, usado solo una vez en la Casa de la comedia. “Si alguien quiere pantaloncito Jared se lo lleva en 58, este chaleco oversize 69. Este vestido manga larga marrón brillante te lo llevas en 49, solo tiene una puesta en la Casa de la Comedia. Este top en 20, tienes en celeste y rosa”, presentó con entusiasmo la también influencer.
Xiomy y Jefferson Farfán frente a rumores
Aunque la polémica no estuvo ausente, Xiomy mantuvo el buen ánimo e incluso respondió preguntas sobre envíos y combinaciones de prendas, lo que generó cercanía con su público. Respecto a las confesiones que hizo Samahara Lobatón sobre su romance con el exfutbolista, Xiomy respondió indirectamente con una frase en redes: “Cuando me dice: ‘yo te amo con ese carácter de acuariana y todas tus imperfecciones’”.
El gesto fue tomado por sus seguidores como una muestra de solidez en la relación. Por su parte, Jefferson Farfán se ha mantenido en silencio, aunque muchos recuerdan que en el pasado llegó a describir a Xiomy como “el amor de mi vida”.