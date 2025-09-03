Carlos Galdós revela la complicada relación que tuvo con su hija tras negarle apoyo económico para su carrera. En un video, explicó su postura sobre la independencia.

En una reciente confesión, Carlos Galdós abrió su intimidad y narró uno de los momentos más complicados que atravesó con su hija. El comediante explicó cómo una decisión económica desencadenó un quiebre en su relación familiar. Pese al dolor que le causó, aseguró que la experiencia dejó un aprendizaje valioso sobre la paternidad y la autonomía de los hijos.

Carlos Galdós recuerda el duro distanciamiento con su hija tras negarle apoyo económico

En un reciente video difundido en TikTok, Carlos Galdós compartió una experiencia personal ocurrida hace cuatro años que calificó como “ultra incómoda”. El conductor de 'Encendidos' contó que, cuando su hija le pidió ayuda económica para iniciar una carrera universitaria, decidió no acceder a la solicitud. “No te voy a pagar la carrera. Lo siento, conmigo no cuentes”, le respondió en aquel entonces.

El también comediante explicó que su negativa no obedecía a falta de interés, sino a una convicción personal: enseñar a sus hijos a ser independientes. “¿Por qué tendría yo que abrirte la puerta? Usa la llave, aprende a usarla”, recordó haberle dicho. La decisión generó un quiebre inmediato, pues su hija optó por guardar silencio durante seis meses, situación que afectó profundamente a la dinámica familiar.

Galdós confesó que ese periodo fue especialmente difícil. “Me costó el silencio de mi hija. Me costó un juicio muy incómodo por parte de ella y ciertos sectores de la familia”, comentó. Con el paso del tiempo, sin embargo, asegura que su hija comprendió el mensaje y consiguió salir adelante por sus propios medios. “Cuatro años después, le está ocurriendo que descubrió que podía”, señaló con orgullo.

Más allá del episodio, el conductor aprovechó para reflexionar sobre la paternidad. Para él, el rol de un padre no consiste en resolver la vida de los hijos, sino en darles herramientas para que enfrenten el futuro. “Yo como padre les doy las herramientas a mis hijos, pero yo no les tengo que construir ni la casa ni la vida. Así de simple”, sostuvo.

