Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, 2 de setiembre: horario y epicentro del último sismo, según IGP

Carlos Galdós admite distanciamiento con su hija tras negarle pagar la universidad: "Conmigo no cuentes"

Carlos Galdós revela la complicada relación que tuvo con su hija tras negarle apoyo económico para su carrera. En un video, explicó su postura sobre la independencia.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Carlos Galdós admite distanciamiento con su hija tras negarle pagar la universidad: "Conmigo no cuentes"
    Carlos Galdós niega apoyo económico a su hija para costear su carrera | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Carlos Galdós admite distanciamiento con su hija tras negarle pagar la universidad: "Conmigo no cuentes"

    En una reciente confesión, Carlos Galdós abrió su intimidad y narró uno de los momentos más complicados que atravesó con su hija. El comediante explicó cómo una decisión económica desencadenó un quiebre en su relación familiar. Pese al dolor que le causó, aseguró que la experiencia dejó un aprendizaje valioso sobre la paternidad y la autonomía de los hijos.

    wapa.pe

    VER MÁS: Pamela Franco sorprende con su respuesta tras la conciliación de Christian Cueva y Pamela López

    Carlos Galdós recuerda el duro distanciamiento con su hija tras negarle apoyo económico

    En un reciente video difundido en TikTok, Carlos Galdós compartió una experiencia personal ocurrida hace cuatro años que calificó como “ultra incómoda”. El conductor de 'Encendidos' contó que, cuando su hija le pidió ayuda económica para iniciar una carrera universitaria, decidió no acceder a la solicitud. “No te voy a pagar la carrera. Lo siento, conmigo no cuentes”, le respondió en aquel entonces.

    El también comediante explicó que su negativa no obedecía a falta de interés, sino a una convicción personal: enseñar a sus hijos a ser independientes. “¿Por qué tendría yo que abrirte la puerta? Usa la llave, aprende a usarla”, recordó haberle dicho. La decisión generó un quiebre inmediato, pues su hija optó por guardar silencio durante seis meses, situación que afectó profundamente a la dinámica familiar.

    Galdós confesó que ese periodo fue especialmente difícil. “Me costó el silencio de mi hija. Me costó un juicio muy incómodo por parte de ella y ciertos sectores de la familia”, comentó. Con el paso del tiempo, sin embargo, asegura que su hija comprendió el mensaje y consiguió salir adelante por sus propios medios. “Cuatro años después, le está ocurriendo que descubrió que podía”, señaló con orgullo.

    Más allá del episodio, el conductor aprovechó para reflexionar sobre la paternidad. Para él, el rol de un padre no consiste en resolver la vida de los hijos, sino en darles herramientas para que enfrenten el futuro. “Yo como padre les doy las herramientas a mis hijos, pero yo no les tengo que construir ni la casa ni la vida. Así de simple”, sostuvo.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Exchico reality enfrenta a Magaly y manda advertencia: "Quisiste tener algo conmigo, evita hablar de mí, te voy a mandar carta notarial"

    Carlos Galdós y su revelación más personal sobre el divorcio

    El conductor Carlos Galdós volvió a mostrarse transparente al hablar de un tema que atraviesan muchas familias: el divorcio. En entrevista con Magaly Medina, reconoció que, aunque suele abordar sus experiencias con humor, el proceso de separación resulta doloroso, sobre todo cuando hay hijos de por medio.

    Durante la conversación, el comediante criticó la forma en que algunos padres utilizan a los menores como herramientas de disputa tras una ruptura. “Trofeos”, los calificó, advirtiendo que esa práctica solo termina afectando a los niños. En su caso, aseguró que jamás permitiría caer en esa dinámica. “Nunca convertiría a mis hijos en pelotas de ping pong”, afirmó, subrayando que siempre pondrá por delante su bienestar emocional.

    SOBRE EL AUTOR:
    Carlos Galdós admite distanciamiento con su hija tras negarle pagar la universidad: "Conmigo no cuentes"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Programa de Magaly Medina es sacado del aire por minutos tras disculpas para Angye Zapata por supuesto ampay

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Magaly tomaría radical decisión tras error de sus reporteros por falso ampay de Angye Zapata: “La vergüenza inmensa que estoy pasando…”

    Pamela López 'explota' y acusa a Cueva de dejar a su hija de 6 años al cuidado de un desconocido: "No hizo las cosas bien"

    Lo más vistos en Farándula

    Maju Mantilla sorprende a todos con publicación en pleno divorcio y dolorosa confesión: "No siempre tienes..."

    Jefferson Farfán le regala auto de lujo a Roberto Guizasola y lo deja sin palabras: "Gracias por engreír a tu gato"

    Pamela Franco sorprende con su respuesta tras la conciliación de Christian Cueva y Pamela López

    Lucía de la Cruz llama “SIN TALENTO” a Leslie Shaw por insultos a Marisol

    Christian Cueva regresa a Perú tras tensiones con Pamela López: "Vengo a ver a mis hijos"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;