Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

Pamela Franco sorprende con su respuesta tras la conciliación de Christian Cueva y Pamela López

Pamela Franco se pronunció sobre la reciente conciliación entre Christian Cueva y Pamela López, manteniendo una posición firme al referirse sobre el tema.

    Pamela Franco sorprende con su respuesta tras la conciliación de Christian Cueva y Pamela López
    Pamela Franco reacciona a conciliación de Cueva con Pamela López | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Pamela Franco sorprende con su respuesta tras la conciliación de Christian Cueva y Pamela López

    Pamela Franco volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de que fuera consultada por la conciliación entre Christian Cueva y Pamela López. La cantante fue abordada durante una presentación en Miraflores, donde dio su postura sobre el acuerdo legal que permitirá al futbolista mantener un régimen de visitas con sus hijos.

    wapa.pe

    Pamela Franco se pronuncia tras conciliación de Christian Cueva y Pamela López

    Durante una reciente presentación artística en Miraflores, Pamela Franco fue consultada por 'Amor y Fuego' sobre el acuerdo legal al que llegaron Christian Cueva y Pamela López respecto al régimen de visitas de sus hijos.

    La cantante no evitó responder, aunque dejó en claro que no quería profundizar en el tema. “Qué bueno, pero la verdad no tengo nada que opinar ahí”, señaló de manera tajante.

    Ante la repregunta del reportero sobre si este paso era necesario por el bienestar de los menores, Franco reafirmó su postura: “Claro, más no puedo opinar porque no me compete”.

    Finalmente, la artista resaltó que el futbolista seguramente encontrará la forma de mantenerse cerca de sus pequeños pese a las circunstancias. “Seguro encontrará la manera”, concluyó.

    wapa.pe

    Pamela Franco asegura que su romance con el futbolista atraviesa un gran momento

    Pamela Franco no ocultó la estabilidad de su relación con el deportista y, tras un reciente reencuentro en Guayaquil, se mostró optimista sobre el futuro de ambos.

    "Hasta el momento estamos bien y esperamos que todo siga marchando de la misma manera. Espero y espero que él venga, se vienen las vacaciones, falta poco", expresó.

    La cantante también descartó que la distancia represente un problema en su vínculo sentimental. "Él tiene sus cosas, yo también trabajo y sería difícil que él esté aquí y yo viajando. Es algo que complementamos y le damos prioridad al trabajo", precisó.

    Respecto a los rumores sobre una presunta juerga de 18 horas protagonizada por jugadores del Emelec, en la que se mencionó al peruano, Franco optó por mantenerse al margen.

    "No tengo nada que decir de eso chicos. Nosotros conversamos de muchas cosas, queda entre nosotros, lo importante es que todo está bien", concluyó.

    Pamela Franco sorprende con su respuesta tras la conciliación de Christian Cueva y Pamela López
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

