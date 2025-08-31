Wapa.pe
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

Jefferson Farfán sorprende al ‘responder’ con emotivo gesto a ruego de Melissa Klug por su hijo menor

Melissa Klug solicitó a Jefferson Farfán mayor compromiso en la vida deportiva de su hijo menor, quien juega en el colegio.

    La relación entre Jefferson Farfán y Melissa Klug sigue generando titulares, pero esta vez por un detalle que involucra a su hijo menor. El exjugador de la selección peruana decidió manifestarse en redes sociales con un emotivo gesto hacia el niño, lo que fue tomado como la confirmación de que habría escuchado las palabras de la ‘Blanca de Chucuito’.

    Jefferson Farfán sorprende al responder con gesto especial al pedido de Melissa Klug por su hijo menor

    Melissa Klug había hecho público un pedido a Jefferson Farfán para que esté más presente en la vida deportiva de sus hijos, en especial del menor. Y, al parecer, la ‘Foquita’ decidió escuchar el ruego de su expareja y darle una respuesta con un gesto que emocionó a muchos.

    La ‘Blanca de Chucuito’ había solicitado que el exfutbolista apoye a Jeremy en sus prácticas de fútbol escolar, dejando entrever que quería verlo más comprometido en el crecimiento deportivo del niño. Poco después, Farfán utilizó sus redes sociales para compartir imágenes junto a su hijo, mostrando orgullo de verlo portar la camiseta de Alianza Lima.

    El exjugador no solo difundió una fotografía, sino que también publicó un video desde el estadio, en el que se observa al pequeño participando en la cancha. Con esta acción, Jefferson habría demostrado que, pese a las diferencias con Melissa Klug, decidió estar presente y respaldar el talento de su heredero.

    Este gesto no pasó desapercibido y ha sido tomado como una clara respuesta al mensaje de Klug, confirmando que la relación entre ambos, aunque marcada por altibajos, encuentra puntos de unión cuando se trata del bienestar de sus hijos.

    Melissa Klug le pide a Jefferson Farfán mayor compromiso con su hijo menor

    En una reciente entrevista con Magaly Medina, Melissa Klug abrió su corazón y habló de la relación que Jefferson Farfán mantiene con su hijo Jeremy. La empresaria expresó que desea ver al exfutbolista más involucrado en el día a día del pequeño, sobre todo en su faceta deportiva.

    “Él juega en el colegio y su padre ha ido solo un par de veces. Me gustaría que esté más presente y lo motive, porque el fútbol es su pasión”, comentó la chalaca, dejando en claro su incomodidad.

    Klug también reveló que la comunicación con la ‘Foquita’ es prácticamente inexistente, lo que complica la toma de decisiones en torno a los estudios y actividades del niño. “Incluso los temas del colegio los tengo que manejar con ellos”, añadió la madre de cinco.

