Susana Alvarado , cantante de Corazón Serrano , vivió un tenso momento en Chiclayo tras ser impactada por un dron durante su presentación, generando alarma entre sus fans.

Susana Alvarado vivió un momento de gran tensión durante la última presentación de Corazón Serrano en Chiclayo. La cantante fue sorprendida por un dron que terminó impactando contra su rostro en pleno escenario. El inesperado accidente generó alarma entre sus compañeras y fanáticos, quienes no ocultaron su preocupación.

Susana Alvarado impactada por dron en pleno escenario de Corazón Serrano

Susana Alvarado pasó tremendo susto durante la última presentación de Corazón Serrano en Chiclayo. Mientras la cantante se presentaba en el escenario fue impactada por un dron que golpeó su rostro, quedando enganchado en el cabello de la artista.

Al sentir el impacto, Susana detuvo su presentación y pidió ayuda de sus compañeras, quienes impresionadas de lo ocurrido corrieron en su auxilio para retirar el aparato y verificar que no le hubiese causado daños en el rostro.

De inmediato, al notar que todo aparentemente estaba bien, la ‘Morena de oro’ continuó con una sonrisa su presentación. Sin embargo, este accidente fue criticado por los fans de la agrupación, quienes consideraron que se trató de algo muy peligroso que pudo generarle daños irreparables a la novia de Paco Bazán.

“Pudo darle en el ojo”, “¡Qué descuido! No es posible ese tipo de errores que pueden costar daños irreversibles”, “Eso fue muy peligroso, las hélices pudieron hacerle algún corte”, “Pudo haberle lastimado mucho”, “Me asusté demasiado”, “Muy delicado lo que ha pasado, no se puede jugar con la integridad de una persona así”, se lee en los comentarios.

Fans elogian profesionalismo de Susana Alvarado tras accidente

Pese al gran susto que atravesó la cantante de cumbia, esta decidió seguir adelante con el show y una sonrisa nerviosa en su rostro, gesto que hizo que sus seguidores resaltaran en redes sociales el profesionalismo con el que dominó la situación.