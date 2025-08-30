Estrella Torres rompió el silencio aclarando los rumores que rodean su etapa en Corazón Serrano y su relación con Edwin Guerrero en un podcast.

Estrella Torres decidió hablar abiertamente sobre los rumores que han marcado parte de su carrera desde su paso por Corazón Serrano. La cantante, que ingresó a la agrupación siendo muy joven, reveló detalles de su vínculo con Edwin Guerrero y aclaró de una vez por todas las especulaciones. Su testimonio busca cerrar un capítulo lleno de malentendidos y dar luz a lo que realmente ocurrió dentro del grupo.

Estrella Torres aclara rumores sobre Edwin Guerrero y su paso por Corazón Serrano

Años después de haber dejado Corazón Serrano, Estrella Torres decidió hablar sin rodeos sobre los comentarios que han circulado acerca de su cercanía con Edwin Guerrero. La cantante, quien ingresó a la agrupación siendo apenas una adolescente de 16 años, se presentó en el podcast de Chucho Valderrama para dejar en claro que nunca existió un vínculo sentimental con el fundador del grupo.

Durante la charla, Torres reconoció que sí percibió un “trato especial” de parte de Guerrero, aunque aclaró que este no era exclusivo. “Hubo muchos malos entendidos por el trato, es que, en realidad, se lo da a todas”, explicó, dejando entrever que la dinámica de confianza dentro de la agrupación pudo haber generado interpretaciones equivocadas.

La artista también respondió de forma directa a una de las preguntas que más la han acompañado a lo largo de su carrera: “Es una pregunta que siempre me lo han hecho y, la verdad, es que, yo en ese tiempo, en Corazón Serrano, era menor de edad, tenía 16 años. Entré con 16 y me sacaron a los 17”. Con ello, reafirmó que las especulaciones sobre un posible romance carecen de sustento.

Además, Torres recalcó que la cercanía entre los integrantes del grupo solía prestarse a malentendidos. “Mira, si tú supieras, ahí las chicas de Corazón Serrano, la confianza es, que pueden sobreentender otras cosas”, señaló. Finalmente, recordó que durante esa etapa ya tenía pareja, lo que descarta cualquier rumor: “Así que es algo imposible y sí, lo niego rotundamente”.

Estrella Torres descarta ingreso a Son del Duke y reafirma su carrera como solista

Estrella Torres volvió a captar la atención del público tras subir al escenario junto a la orquesta chiclayana Son del Duke, hecho que desató especulaciones sobre un posible regreso a los grupos musicales. La participación de la cantante, ocurrida el 11 de agosto, sorprendió a los asistentes y coincidió con la presencia de su excompañera de Corazón Serrano, Thamara Gómez, lo que aumentó aún más los comentarios en redes sociales.