Yarita Lizeth deja ver su lado más enamorado en redes con gesto de amor a su pareja Alejandro Páucar: “Feliz cumpleaños, mi sol”

Yarita Lizeth dedicó un emotivo mensaje a Alejandro Páucar por su cumpleaños y confirmó su romance con el respaldo de Dina Páucar .

La última noche del 2025 tuvo un significado especial para Yarita Lizeth, quien decidió cerrar el año con una demostración pública de amor dedicada a su pareja, Alejandro Páucar. La cantante andina sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje por el cumpleaños número 36 del músico, celebrado el 31 de diciembre en un ambiente íntimo y cargado de simbolismo.

A través de TikTok, Yarita publicó una fotografía donde aparece abrazando a Alejandro frente a una decoración especial con globos, torta y bocaditos, acompañada de música cristiana. El gesto no pasó desapercibido y fue interpretado como una confirmación del sólido momento que atraviesa la pareja.

El mensaje que emocionó a sus seguidores

Junto a la imagen, la intérprete de música andina expresó con palabras directas el sentimiento que la une al hijo de Dina Páucar.

“Feliz cumpleaños, mi sol. Hoy le doy gracias a la vida por permitir que existas y porque coincidieras conmigo en este camino. Gracias por tu amor, tu paciencia, tu ternura y esa manera tan única que tienes de hacerme sentir especial (REYNA)”, escribió.

El mensaje continuó con una promesa que reforzó el compromiso emocional entre ambos: “Deseo que este nuevo año te traiga alegrías inmensas, triunfos, paz y muchos momentos inolvidables. Yo prometo seguir contigo, apoyándote, cuidándote y amándote cada día más. Disfruta tu noche mi amor, porque te mereces todo lo bonito del mundo”.

Las palabras fueron ampliamente comentadas por sus seguidores, quienes destacaron la serenidad y madurez con la que la artista vive esta nueva etapa sentimental.

La confirmación del romance y el respaldo familiar

Días antes, Yarita Lizeth ya había despejado los rumores sobre su relación con Alejandro Páucar durante una transmisión en vivo en TikTok. Ante la consulta directa de un usuario, fue el propio músico quien tomó la palabra y confirmó el vínculo.

“No me gusta hablar de mi vida privada, pero estoy contento de decir que sí (…) La vida nos ha traído sorpresas, y creo que esta es una de las más gratas, no solo para mí, sino también para Yarita. Eso es una realidad”, confesó.

La cantante no ocultó su sorpresa por la respuesta, resaltando lo significativo que fue escuchar esa declaración pública: “Me alegra mucho porque normalmente es muy discreto y reservado. Atreverse a compartirlo de esta manera es importante para ambos”, comentó.

El romance también cuenta con el respaldo de Dina Páucar, quien se mostró emocionada por la relación de su hijo. En un video compartido en redes sociales expresó: “Feliz por mi niña y por Alejandro”, a lo que Yarita respondió: “Gracias por darnos tu bendición. Estamos felices”.

La artista folclórica aclaró además que su vínculo con Yarita no es reciente y negó cualquier interés oculto: “No es nada por interés, es una amistad genuina, así que ya saben”, afirmó.

Una historia que se remonta a más de una década

La pareja reveló que su primer encuentro ocurrió en 2014, cuando ambos tenían 24 años. Alejandro recordó con detalle ese momento:

“Estaba llegando de dejar a mis hermanas en el colegio. Yo estaba en pijama, regresé a casa y justo Yarita había venido a grabar un programa con mi mamita… Fue la primera vez que la vi”.