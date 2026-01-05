Wapa.pe
    Un momento inesperado durante un concierto de Corazón Serrano terminó robándose la atención del público y de las redes sociales. Lo que debía ser una parte rutinaria del show se convirtió en una escena viral que dejó en evidencia la química y espontaneidad de las cantantes sobre el escenario.

    Todo ocurrió mientras Ana Lucía Urbina interpretaba el tema “Tomando Cerveza”, canción en la que suele interactuar con el público destapando una botella desde el escenario. Sin embargo, esta vez la dinámica se salió del libreto.

    Cielo Fernández sorprende al público en pleno concierto

    Ana Lucía recibió una botella completamente sellada y, tras varios intentos fallidos, quedó en aprietos frente a miles de asistentes. El silencio duró apenas unos segundos, hasta que Cielo Fernández tomó el control de la situación.

    Sin pensarlo dos veces, la joven cantante acercó la botella a su boca y, usando los dientes como destapador, retiró la chapa con total naturalidad. Luego le entregó la cerveza abierta a su compañera, quien no pudo ocultar su asombro antes de continuar con el espectáculo.

    El público celebró la reacción inmediata y las imágenes no tardaron en viralizarse. En redes sociales, los comentarios oscilaron entre la sorpresa y el humor: “y eso que hace no mucho era menor de edad”, “eso lo aprendió en Son del Duke” o “si hago eso se me quiebran los dientes”. Otros fueron más directos y la bautizaron como “el verdadero ‘ACHÓRATE CIELO’”.

    Lesly Águila habla sobre su salud y los cambios en el escenario

    Mientras el grupo sigue generando momentos memorables, una de sus integrantes también atraviesa un proceso personal complejo. Lesly Águila reveló que fue diagnosticada con condromalacia patelar grado uno y hoffitis, afecciones que comprometen su rodilla derecha y han cambiado su rutina artística.

    “Así que si me ven con rodilleras en el escenario no se vayan a asustar. Es parte de mi recuperación”, explicó la cantante a través de sus redes sociales.

    Águila contó que el problema se originó tras una caída ocurrida hace casi diez años, cuando se encontraba grabando un video en Estados Unidos. “A raíz de ese acontecimiento siempre me ha estado fastidiando la rodilla derecha”, relató.

    Actualmente, la artista realiza fisioterapia, sigue tratamiento médico y ha tenido que dejar de usar tacos durante sus presentaciones. “No puedo usar tacos durante este mes, que es súper complicado, porque mi rutina los requiere”, confesó. Incluso, en algunos conciertos ha cantado sentada por indicación médica.

    Pese a que los especialistas le recomendaron reposo absoluto, Lesly fue clara sobre su decisión de seguir adelante: “Yo necesito reposo, reposo absoluto, pero no puedo reposar más tiempo porque tengo chamba, así que hay que trabajar hasta donde se pueda”.

    La vocalista agradeció el respaldo de sus compañeras y pidió comprensión a los seguidores, asegurando que continuará adaptándose para no dejar de compartir su música con el público.

