Temblor en Perú hoy, jueves 1 de enero de 2026: Conoce dónde fue el epicentro

Ana Lucía Urbina emociona al anunciar BODA de Susana Alvarado y Paco Bazán: "¡Se casa, se casa!"

Ana Lucía Urbina desató rumores sobre una posible boda de Susana Alvarado con Paco Bazán durante una celebración de Año Nuevo con Corazón Serrano.

    Ana Lucía Urbina emociona al anunciar BODA de Susana Alvarado y Paco Bazán: "¡Se casa, se casa!"
    Susana Alvarado podría casarse con Paco Bazán | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Ana Lucía Urbina emociona al anunciar BODA de Susana Alvarado y Paco Bazán: "¡Se casa, se casa!"

    Un momento de celebración terminó convirtiéndose en tendencia entre los seguidores de Corazón Serrano. Durante un intercambio previo al Año Nuevo, Ana Lucía Urbina soltó una frase que generó revuelo al anunciar la posible boda de Susana Alvarado junto a Paco Bazán y que la cantante habría reafirmado. Las reacciones de los seguidores de la agrupación no se hicieron esperar ante la noticia.

    Ana Lucía Urbina anuncia boda de Susana Alvarado con Paco Bazán

    En medio del ambiente festivo por la llegada del Año Nuevo, las integrantes de Corazón Serrano compartieron un momento distendido que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

    Durante una pausa entre celebraciones, las cantantes aprovecharon para brindar, conversar y dejar salir comentarios espontáneos sobre metas personales y situaciones que podrían marcar el 2026.

    Fue en ese contexto relajado cuando Ana Lucía Urbina soltó una frase que no pasó desapercibida y que apuntó directamente al futuro sentimental de Susana Alvarado. Entre risas y complicidad, la artista insinuó que su compañera estaría cerca de dar un paso importante junto a Paco Bazán, provocando la reacción inmediata del grupo. “¡Susana se casa! ¡Se casa, para ya bailar!”, lanzó, desatando carcajadas y sorpresa.

    El comentario no tardó en viralizarse y fue replicado por los fanáticos en redes sociales, quienes comenzaron a especular sobre una posible boda. Lejos de desmentirlo de forma tajante, Susana Alvarado respondió con una frase breve pero sugerente que avivó aún más las conjeturas: “¿Quién sabe?”. La respuesta dejó abierta la posibilidad y convirtió la broma en uno de los temas más comentados entre los seguidores de la agrupación.

    Paco Bazán tiene romántico gesto con Susana Alvarado en su cumpleaños

    Paco Bazán volvió a captar la atención pública al protagonizar un detalle especial con Susana Alvarado en una fecha significativa para ella. En medio de un contexto marcado por recientes cuestionamientos personales, el conductor optó por enfocarse en celebrar a su pareja y acompañarla en su día.

    Desde muy temprano, Bazán se dirigió al departamento de la cantante de cumbia para sorprenderla con un desayuno preparado especialmente por su cumpleaños, acompañado de un arreglo floral. El momento íntimo y cuidado reflejó la cercanía que atraviesa actualmente la pareja.

    Fue la propia Susana Alvarado quien decidió compartir la sorpresa con sus seguidores a través de sus redes sociales, dejando ver parte de la celebración desde la comodidad de su hogar.

    “Mi desayuno cumpleañero”, escribió la artista junto a la fotografía en la que se aprecia el detalle, compuesto por un club sándwich, jugos y un ramo de flores.

    La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el gesto y siguen atentos cada paso de la relación entre la cantante y el presentador.

