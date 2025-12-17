Wapa.pe
Gripe H3N2 en Perú: Lo que debes hacer de INMEDIATO si tus SÍNTOMAS coinciden con los del virus

¿Problemas entre Paco Bazán y Susana Alvarado? Periodista envía insólito mensaje pero lo borra

Paco Bazán tomó una inesperada decisión y compartió un mensaje que dejó asombrados a muchos. 

    ¿Problemas entre Paco y Susana? Periodista envía INSÓLITO mensaje pero lo borra | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    El presentador deportivo Paco Bazán estaría atravesando un momento complicado. Luego de dejar en evidencia su incomodidad por el distanciamiento con su ex amigo Erick Delgado, el exfutbolista volvió a generar comentarios al publicar en redes sociales un mensaje contundente sobre las relaciones sentimentales, lo que encendió las alarmas sobre una posible crisis con su pareja, Susana Alvarado. Lo llamativo fue que, minutos después de compartirlo, decidió borrarlo.

    El polémico mensaje que publicó Paco Bazán

    A través de sus historias de Instagram, Bazán difundió un video en el que se reflexionaba sobre el amor propio y la importancia de priorizarse. No obstante, lejos de respaldar ese mensaje, el conductor cuestionó duramente ese concepto, insinuando que ese enfoque sería el responsable del fin de muchas relaciones, lo que despertó especulaciones sobre un posible conflicto sentimental.

    En el clip se escuchaba: “Ojalá no olvides quererte siempre, que tengas la paciencia de entender que todo llega a su tiempo. Que te mires con la misma ilusión con la que miras las estrellas y que recuerdes que el amor propio también se cuida en los días grises”.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Susana Alvarado celebra su cumpleaños junto a Paco Bazán, y él la sorprende con detalle inolvidable

    Sobre ese contenido, Bazán añadió un comentario tajante: “Pura basura, pura mentira. Todo esto es lo que ha destruido las relaciones. Tanto amor propio y al final se quedan solos de tanto quererse”. Poco después, eliminó la publicación de su cuenta.

    Daniela Cilloniz duda del futuro de la pareja

    Por su parte, Daniela Cilloniz se mostró escéptica respecto a la estabilidad del romance entre Paco Bazán y Susana Alvarado. En declaraciones a un medio local, sostuvo que no ve un futuro sólido para la pareja.

    “La verdad, no creo que dure. Una relación debe empezar bien y la persona que esté a tu lado tiene que sacar lo mejor de ti. Paco aún tiene temas pendientes por resolver. Además, la diferencia de edad y el deseo de Susana de convertirse en madre pesan mucho; ella quiere formar una familia y Paco parece haber cerrado ese capítulo”, comentó.

    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL.

