Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

Paco Bazán 'explota' contra Fernando Díaz por exponer demanda de madre de su menor hija: "Su perrita tiene más gracia que él"

Paco Bazán rompe su silencio tras la controversia por la denuncia de la madre de su hija, criticando el enfoque del programa ‘Arriba mi gente’ y su conductor Fernando Díaz.

    Paco Bazán 'explota' contra Fernando Díaz por exponer demanda de madre de su menor hija: "Su perrita tiene más gracia que él"
    Paco Bazán arremete contra Fernando Díaz | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Paco Bazán 'explota' contra Fernando Díaz por exponer demanda de madre de su menor hija: "Su perrita tiene más gracia que él"

    Paco Bazán decidió romper su silencio luego de la controversia que lo rodeó tras la denuncia expuesta públicamente por la madre de su hija. El exfutbolista y conductor cuestionó con firmeza la forma en que el tema fue tratado en ‘Arriba mi gente’, programa conducido por Fernando Díaz, asegurando que se cruzaron límites profesionales y minimizando al periodista.

    Paco Bazán arremete contra Fernando Díaz

    En una entrevista reciente con Trome, Paco Bazán no ocultó su incomodidad por el enfoque que se le dio al asunto en el magacín de Latina, apuntando directamente contra Fernando Díaz. El conductor dejó en claro que su molestia no pasa por un conflicto personal, sino por lo que considera una falta de rigor periodístico al exponer un tema delicado sin la debida investigación.

    "Me llamó la atención el manejo periodístico de quien supuestamente es periodista o narrador de cuentos, Fernando Díaz, me sorprende que no hiciera su trabajo, pero ¿qué podemos pedir de un presentador cuya mascota (su perrita) tiene más gracia que él? ¿Cómo es posible que un programa familiar anuncie ‘Madre de hija de Paco Bazán lo denuncia’ sin investigar?", sostuvo.

    Bazán también aclaró que no existe un enfrentamiento directo con su excompañero de trabajo. Sin embargo, reiteró su rechazo a la manera en que se presentó el caso en televisión abierta, subrayando que este tipo de contenidos deben manejarse con mayor responsabilidad, especialmente cuando involucran a menores y asuntos legales.

    Paco Bazán elogia a Ricardo Rondón

    La pareja de Susana Alvarado decidió mostrar su desagrado con el manejo del tema, no solo hacia Fernando Díaz, sino también a Santi Lesmes, conductor del magacín. Mientras que este decidió elogiar a Ricardo Rondón, quien considera que manejó de buena forma la demanda en su contra.

    “Mira, ¿qué se puede esperar de los conductores que apoyaban a una conductora que supuestamente tenía una relación extramatrimonial con su productor? Ese programa es la recicladora de todo lo que no funciona en ese canal. A ese programa lo mejor que le pasó fue que llegue Ricardo Rondón, quien trató el tema (de la denuncia) de manera alturada", concluyó.

    Paco Bazán 'explota' contra Fernando Díaz por exponer demanda de madre de su menor hija: "Su perrita tiene más gracia que él"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

