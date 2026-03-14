El Reniec amplía la vigencia de DNI vencidos hasta el 12 de abril de 2026 para garantizar el ejercicio del voto en las próximas elecciones en Perú.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una medida excepcional de cara a las próximas elecciones en Perú. A través de una resolución oficial, la entidad determinó ampliar temporalmente la vigencia de los documentos de identidad vencidos para asegurar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas sin inconvenientes. Este anuncio coincide tras registrarse largas colas en las instalaciones durante los últimos días para la renovación del DNI.

La disposición establece que los DNI que ya hayan caducado o estén próximos a vencer podrán seguir utilizándose hasta el 12 de abril de 2026, fecha en la que se desarrollarán las Elecciones Generales. Con esta decisión, el organismo busca garantizar que todos los peruanos puedan ejercer su derecho al voto.

Reniec anuncia medida con respecto a DNI vencidos

Reniec emitió este viernes 13 de marzo la Resolución 000030-2026/JNAC/RENIECque prorroga excepcionalmente hasta el 12 de abril de 2026 la vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI) que se encuentre vencido o esté por vencer, con el fin de que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en las próximas Elecciones Generales.

Reniec resolución

La ampliación de la vigencia del Documento Nacional de Identidad tendrá un alcance específico. La medida únicamente aplicará para el proceso electoral del domingo 12 de abril de 2026, jornada en la que los ciudadanos elegirán a las principales autoridades del país, entre ellas al presidente y vicepresidentes de la República, así como a senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. Estos comicios también significarán el retorno del sistema parlamentario bicameral en el Perú.

La disposición fue aprobada por la Jefatura Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y será oficializada mediante su publicación este sábado 14 de marzo en el Diario Oficial El Peruano. Asimismo, la resolución será comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que adopten las acciones correspondientes dentro del proceso electoral.

Ciudadanos podrán votar aunque su DNI esté vencido

De acuerdo con lo informado por el Reniec, los electores podrán presentarse en su mesa de votación utilizando tanto el DNI azul como el Documento Nacional de Identidad electrónico en sus versiones 1.0, 2.0 o 3.0, incluso si estos documentos ya se encuentran caducos. La medida busca garantizar que ningún ciudadano quede excluido del proceso democrático por tener su documento vencido.

Según el padrón electoral de las Elecciones Generales 2026, cuyo cierre se realizó el 14 de octubre de 2025, se registran 27 325 432 personas habilitadas para votar. De ese total, 13 119 593 son mujeres y 12 995 026 hombres. Actualmente, más de 1,8 millones de peruanos tienen su DNI vencido o caducado.

Reniec amplía campaña del DNI electrónico a bajo costo

Por otro lado, el organismo también informó que se extenderá la campaña para tramitar el primer DNI electrónico a un costo promocional. Esta iniciativa permitirá acceder al documento por S/30 hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de incentivar que los ciudadanos cuenten con un documento actualizado.

El beneficio aplica para quienes soliciten el DNIe por primera vez mediante inscripción, renovación, duplicado o rectificación de datos. El costo será de S/30 para mayores de 17 años y S/16 para menores de edad, medida que se mantendrá vigente hasta que concluyan las Elecciones Generales 2026.