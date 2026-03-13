ONPE reasigna LOCALES de votación a 33 MIL electores: Conoce AQUÍ si tu mesa fue modificada

Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que cerca de 33.000 electores serán reasignados a nuevos locales de votación antes de las Elecciones Generales 2026. La medida responde a denuncias de extorsión en algunas instituciones y a daños por fenómenos meteorológicos en otras.

    La entidad también precisó las regiones y distritos afectados, para que los ciudadanos puedan verificar si su mesa de votación fue modificada.

    wapa.pe

    LEE MÁS : Anuncian cortes de luz en Lima y Callao del 13 al 15 de marzo: revisa si tu distrito está en la lista

    ¿Qué regiones han sido afectadas con el cambio de local de votación?

    En diálogo con Canal N, Henry Orna, subgerente de organización y ejecución electoral de la ONPE, explicó cuáles regiones se vieron afectadas: “Dentro del universo que tenemos está la ciudad de Lima Metropolitana (36%), en Arequipa (18%), La Libertad (11%) y de ahí va disminuyendo el porcentaje en las demás regiones de Lima Metropolitana y Callao”.

    El funcionario precisó que se modificaron alrededor de 200 locales de votación, lo que obliga a más de 33.000 ciudadanos a verificar sus nuevos lugares antes de las Elecciones.

    De la cantidad mencionada (más de 3 millones), al momento de conformar las mesas, se les asignó sus locales de votación a una de las opciones que habían elegido. De todo este universo, tenemos alrededor de 200 locales de votación que han sido afectados por diversos motivos que he mencionado y dentro de ese universo tenemos aproximadamente poco más de 33 mil ciudadanos que van a ser cambiados a un local que tenemos disponible”, detalló.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO DE AGUA del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados

    ¿Dónde te toca votar? Link de consulta

    Con el anuncio de que cerca de 200 locales de votación fueron reasignados, es importante verificar a tiempo si tu mesa de sufragio se ha visto afectada. La ONPE recomienda que, dos días antes del 12 de abril, los ciudadanos ingresen nuevamente a la página oficial para conocer su nuevo local de votación.

    • Para consultar tu información, solo necesitas seguir estos pasos con tu número de DNI:
    • Ingresa a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio
    • Escribe tu número de DNI y haz clic en “Consultar”.
    • El sistema mostrará tu centro de votación asignado, la dirección exacta y el número de mesa de sufragio.
    • También podrás confirmar si fuiste seleccionado como miembro de mesa.
    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO DE AGUA del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados

    Senamhi alerta brusca caída de temperaturas desde el 13 de marzo en estas regiones del Perú

    ¿Se viene el retiro de aportes de la ONP? Balcázar toma postura ante la expectativa

    ES OFICIAL | Sedapal anuncia corte de agua este sábado 14 de marzo: mira los distritos y horarios afectados

    Atropelló, huyó y evitó la cárcel: el caso de Melisa Gonzáles Gagliuffi que atropelló a tres jóvenes, cinco años después

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;