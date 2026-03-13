ONPE reasigna LOCALES de votación a 33 MIL electores: Conoce AQUÍ si tu mesa fue modificada
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que cerca de 33.000 electores serán reasignados a nuevos locales de votación antes de las Elecciones Generales 2026. La medida responde a denuncias de extorsión en algunas instituciones y a daños por fenómenos meteorológicos en otras.
La entidad también precisó las regiones y distritos afectados, para que los ciudadanos puedan verificar si su mesa de votación fue modificada.
¿Qué regiones han sido afectadas con el cambio de local de votación?
En diálogo con Canal N, Henry Orna, subgerente de organización y ejecución electoral de la ONPE, explicó cuáles regiones se vieron afectadas: “Dentro del universo que tenemos está la ciudad de Lima Metropolitana (36%), en Arequipa (18%), La Libertad (11%) y de ahí va disminuyendo el porcentaje en las demás regiones de Lima Metropolitana y Callao”.
El funcionario precisó que se modificaron alrededor de 200 locales de votación, lo que obliga a más de 33.000 ciudadanos a verificar sus nuevos lugares antes de las Elecciones.
“De la cantidad mencionada (más de 3 millones), al momento de conformar las mesas, se les asignó sus locales de votación a una de las opciones que habían elegido. De todo este universo, tenemos alrededor de 200 locales de votación que han sido afectados por diversos motivos que he mencionado y dentro de ese universo tenemos aproximadamente poco más de 33 mil ciudadanos que van a ser cambiados a un local que tenemos disponible”, detalló.
¿Dónde te toca votar? Link de consulta
Con el anuncio de que cerca de 200 locales de votación fueron reasignados, es importante verificar a tiempo si tu mesa de sufragio se ha visto afectada. La ONPE recomienda que, dos días antes del 12 de abril, los ciudadanos ingresen nuevamente a la página oficial para conocer su nuevo local de votación.
- Para consultar tu información, solo necesitas seguir estos pasos con tu número de DNI:
- Ingresa a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio
- Escribe tu número de DNI y haz clic en “Consultar”.
- El sistema mostrará tu centro de votación asignado, la dirección exacta y el número de mesa de sufragio.
- También podrás confirmar si fuiste seleccionado como miembro de mesa.