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ONPE anuncia más de 14 mil empleos temporales para Elecciones 2026: requisitos y cómo postular

Las oportunidades laborales están orientadas a personas con educación secundaria completa, así como a estudiantes de institutos técnicos y universidades.

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    ONPE anuncia más de 14 mil empleos temporales para Elecciones 2026: requisitos y cómo postular
    ONPE convocatoria laboral 2026
    ONPE anuncia más de 14 mil empleos temporales para Elecciones 2026: requisitos y cómo postular

    La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha puesto en marcha una amplia convocatoria laboral en el contexto de las Elecciones Generales 2026, ofreciendo miles de vacantes en diversas regiones del país. Esta representa una alternativa importante para quienes buscan generar ingresos en plazos cortos, especialmente estudiantes, egresados y personas con educación secundaria completa.

    En total, se han dispuesto más de 5.600 plazas únicamente para responsables de centros de acopio, además de miles de oportunidades adicionales en labores técnicas, operativas y de apoyo electoral. Las remuneraciones oscilan entre S/ 373 y S/ 1.150, según el cargo, bajo contratos de locación de servicios y con periodos que, en su mayoría, comprenden las semanas antes y después de la jornada electoral.

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    ¿Qué puestos ofrece la ONPE para las Elecciones 2026?

    La convocatoria contempla cargos dirigidos a distintos niveles educativos, lo que amplía las opciones de postulación. A continuación, se detallan las principales vacantes:

    Para estudiantes técnicos y universitarios

    • Responsable de centro de acopio (5675 plazas)
      Remuneración: S/ 1.150
      Requisito: mínimo 1 ciclo aprobado
      Experiencia: 6 meses
      Función principal: coordinación, recepción de material electoral y supervisión del proceso
    Responsable de centro de acopio
    Responsable de centro de acopio
    • Responsable de línea de recepción (306 plazas)
      Remuneración: S/ 1.150
      Requisitos similares al puesto anterior
      Función: recepción y organización de actas electorales en centros de cómputo

    Para personas con secundaria completa

    • Auxiliar técnico de local de votación (2307 plazas)
      Remuneración: S/ 1.000
      Experiencia: 3 meses
      Función: asistencia técnica en equipos informáticos electorales
    • Técnico de transmisión de local de votación (2307 plazas)
      Remuneración: S/ 1.000
      Función: envío de resultados electorales desde los locales de votación
    • Operador de línea de recepción (2440 plazas)
      Remuneración: S/ 900
      Función: gestión y ordenamiento de actas en centros de cómputo
    • Auxiliar de centro de acopio (1358 plazas)
      Remuneración: S/ 933
      Cobertura: a nivel nacional
      Función: apoyo logístico en centros de acopio y locales de votación
    • Auxiliar para el repliegue de actas (2603 plazas)
      Remuneración: S/ 373
      Función: asistencia en el traslado y organización final del material electoral

    Sueldos, contratos y fechas clave

    Todos los puestos ofrecidos por la ONPE se desarrollan bajo la modalidad de locación de servicios, lo que implica contratos temporales sin relación laboral directa, con pagos establecidos por honorarios.

    Los periodos de trabajo abarcan, según el cargo, desde el 31 de marzo hasta el 14 o 15 de abril de 2026, coincidiendo con la etapa operativa del proceso electoral.

    En cuanto a los ingresos:

    • Los cargos con mayor remuneración alcanzan los S/ 1.150
    • Los puestos técnicos se ubican entre S/ 900 y S/ 1.000
    • Las funciones de apoyo pueden estar por debajo de S/ 500, pero requieren menor especialización

    Cabe destacar que varias posiciones solicitan conocimientos o capacitaciones en informática, especialmente aquellas relacionadas con soporte técnico y transmisión de resultados.

    ¿Cómo postular a la ONPE en esta convocatoria?

    El proceso de postulación es completamente virtual y consta de pasos simples, aunque requiere atención a los detalles:

    • Acceder a la plataforma oficial de la ONPE (opción “Postula aquí” en cada convocatoria)
    • Registrarse con los datos personales completos
    • Subir el CV documentado en formato PDF, que incluya:
    • Formación académica
    • Experiencia laboral
    • Certificados de capacitación (si corresponde)

    Es importante considerar que:

    • La experiencia se contabiliza a partir de la formación académica presentada
    • Cada puesto cuenta con bases específicas que deben revisarse antes de postular
    • Las vacantes pueden cerrarse antes de la fecha límite si se completan los cupos

    Fechas límite de postulación

    • 28 de marzo de 2026: diversos cargos técnicos
    • 29 de marzo de 2026: responsables y operadores
    • 31 de marzo de 2026: auxiliares de repliegue

    Asimismo, la disponibilidad de plazas depende de cada ODPE, por lo que el cierre puede variar según la demanda.

    SOBRE EL AUTOR:
    ONPE anuncia más de 14 mil empleos temporales para Elecciones 2026: requisitos y cómo postular
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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