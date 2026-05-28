El Senamhi avisa sobre condiciones meteorológicas peligrosas en 14 regiones del Perú, previstas para los próximos tres días.

URGENTE | Senamhi sacude al Perú con ALERTA AMARILLA por evento climático peligroso con nieve, lluvias y granizo en 14 regiones | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

URGENTE | Senamhi sacude al Perú con ALERTA AMARILLA por evento climático peligroso con nieve, lluvias y granizo en 14 regiones | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Bajo alerta amarilla, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el Aviso N.° 207, que anuncia lluvias, nieve, granizo y aguanieve desde el jueves 28 hasta el viernes 29 de mayo de 2026. Este fenómeno afectará a 14 regiones, entre ellas Lima y, aunque son condiciones habituales, podrían ser peligrosas en estos días.

¿Qué regiones enfrentarán el evento climático?

De acuerdo con el pronóstico oficial, estas condiciones meteorológicas se presentarán con intensidad de ligera a moderada. También se esperan descargas eléctricas y vientos de hasta 40 km/h, principalmente en la sierra centro y sur de las siguientes regiones:

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cusco

Huancavelica

Moquegua

Puno

Áncash

Cajamarca

Huánuco

Junín

La Libertad

Lima

Pasco

Además, se prevé granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, con acumulación de nieve de hasta 5 centímetros en áreas situadas por encima de los 3.800 metros en la sierra centro y sur.

Aviso meteorológico N.° 207

Indeci implementa protocolos de emergencia tras el aviso

En respuesta al aviso emitido por el Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades locales y regionales a establecer medidas preventivas para minimizar el impacto en la población y sus viviendas. Entre las sugerencias figuran:

Revisar y mantener despejadas las rutas de evacuación

Asegurar el funcionamiento de centros médicos, comisarías y estaciones de bomberos

Desarrollar sistemas de alerta temprana en colaboración con las comunidades