Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube

ALERTA AMARILLA: Senamhi advierte sobre condiciones climáticas extremas en 14 regiones del Perú

El Senamhi avisa sobre condiciones meteorológicas peligrosas en 14 regiones del Perú, previstas para los próximos tres días.

ALERTA AMARILLA: Senamhi advierte sobre condiciones climáticas extremas en 14 regiones del Perú
URGENTE | Senamhi sacude al Perú con ALERTA AMARILLA por evento climático peligroso con nieve, lluvias y granizo en 14 regiones | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
ALERTA AMARILLA: Senamhi advierte sobre condiciones climáticas extremas en 14 regiones del Perú

Bajo alerta amarilla, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el Aviso N.° 207, que anuncia lluvias, nieve, granizo y aguanieve desde el jueves 28 hasta el viernes 29 de mayo de 2026. Este fenómeno afectará a 14 regiones, entre ellas Lima y, aunque son condiciones habituales, podrían ser peligrosas en estos días.

¿Qué regiones enfrentarán el evento climático?

De acuerdo con el pronóstico oficial, estas condiciones meteorológicas se presentarán con intensidad de ligera a moderada. También se esperan descargas eléctricas y vientos de hasta 40 km/h, principalmente en la sierra centro y sur de las siguientes regiones:

  • Apurímac
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cusco
  • Huancavelica
  • Moquegua
  • Puno
  • Áncash
  • Cajamarca
  • Huánuco
  • Junín
  • La Libertad
  • Lima
  • Pasco

Además, se prevé granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, con acumulación de nieve de hasta 5 centímetros en áreas situadas por encima de los 3.800 metros en la sierra centro y sur.

Aviso meteorológico N.° 207
Aviso meteorológico N.° 207

Indeci implementa protocolos de emergencia tras el aviso

En respuesta al aviso emitido por el Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades locales y regionales a establecer medidas preventivas para minimizar el impacto en la población y sus viviendas. Entre las sugerencias figuran:

  • Revisar y mantener despejadas las rutas de evacuación
  • Asegurar el funcionamiento de centros médicos, comisarías y estaciones de bomberos
  • Desarrollar sistemas de alerta temprana en colaboración con las comunidades

El Senamhi recordó que, aunque estos fenómenos son comunes en la región andina, pueden intensificarse de forma significativa y provocar emergencias locales y regionales.

SOBRE EL AUTOR:
ALERTA AMARILLA: Senamhi advierte sobre condiciones climáticas extremas en 14 regiones del Perú
Brenda Quiroz

Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

Prefiero a Wapa en Google

Lo último en Wapa

Ernesto Zunini impacta al revelar qué le dijo Rosangella Barbarán furiosa tras el debate: “Vino a”

Corte de agua y luz del 25 al 27 de mayo: revisa los distritos afectados y horarios

¡Urgente! Senamhi activa alerta amarilla: fenómeno impactará en Lima y 10 regiones desde mañana

¿Cambio en los apellidos? Registro Civil MODIFICA inscripciones para padres sin matrimonio

15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Lo último

Espectáculos

Ocio

Moda y belleza