Isabel Acevedo aseguró que Christian Domínguez es parte de su pasado y expresó su apoyo a Melanie Martínez y a Camila en 'América Hoy'.

Isabel Acevedo, más conocida como 'Chabelita', volvió a ser consultada por Christian Domínguez en medio de la expectativa por la próxima boda del cumbiambero con Karla Tarazona. Sin embargo, la bailarina fue clara al señalar que el cantante pertenece a una etapa cerrada de su vida y que hoy prefiere enfocarse en su matrimonio.

Durante su aparición en 'América Hoy', la empresaria evitó entrar en detalles sobre el presente sentimental de su expareja y remarcó que no considera apropiado hablar de él por respeto a su esposo.

“Yo estoy preocupada y enfocada en mi matrimonio, en mi esposo, estoy muy feliz. No tengo nada que decirle a Christian, es algo de mi pasado y por respeto a mi esposo no lo haría, ¿qué voy a estar hablando del muerto?”, señaló Chabelita en el programa 'América Hoy'.

La respuesta generó sorpresa en el set, pues la bailarina dejó claro que no desea volver a quedar involucrada en las polémicas que rodean a Domínguez. Al ser consultada por el supuesto cambio del cantante tras anunciar su matrimonio con Karla Tarazona, Isabel respondió con ironía.

“Dios mío, señor Jesús... yo no tengo nada que decirles a ellos, porque ellos tienen más experiencia, son mayores que yo”, acotó.

Con estas declaraciones, 'Chabelita' dejó ver que no tiene intención de sumarse al debate sobre si Christian Domínguez realmente cambió o si su boda con Karla marcará una nueva etapa en su vida amorosa.

Chabelita apoya a Melanie Martínez y Camila

Aunque evitó profundizar sobre Christian Domínguez, Isabel Acevedo sí expresó su respaldo a Melanie Martínez y Camila, hija del cantante. La bailarina aseguró que siempre apoyará a mujeres que buscan salir adelante y construir su propio camino.

“Tenemos que empujarnos y empoderarnos con las mujeres que realmente veo que tratan de salir adelante”.

Además, 'Chabelita' recordó que Camila también formó parte de una etapa importante de su vida y le dedicó palabras de cariño. La empresaria afirmó que, si en algún momento necesita apoyo, tendrá las puertas abiertas de su negocio.

“Camila también es parte de mi vida, disfrutamos momentos lindos y la quiero mucho. Si ella necesita un apoyo siempre lo voy a hacer y hasta tienen las puertas abiertas de mi salón de belleza”, indicó.