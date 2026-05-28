Horóscopo de HOY jueves 28 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este jueves 28 de mayo del 2026.

Este jueves, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este jueves 28 de mayo del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este jueves. Sigue leyendo para obtener todas las respuestas.

Horóscopo Aries este jueves (21 de marzo-20 de abril)

Se viene un cambio inevitable en tu vida laboral. Aunque no puedas hacer mucho para evitar esta situación, lo nuevo será muy favorable. Deja que la vida y el destino te sorprendan. Paciencia.

Horóscopo Tauro este jueves (21 de abril-21 de mayo)

Te detendrás para planificar bien tus próximos pasos. En pocos días iniciarás un plan mucho más estratégico y triunfarás. Solo evita presionar a tus compañeros. Actúa con más tolerancia.

Horóscopo Géminis este jueves (22 de mayo-21 de junio)

Tendrás en manos una labor que requiere análisis y una observación muy minuciosa. No te distraigas y mantén la máxima atención en lo que desarrolles. Solo así encontrarás las soluciones.

Horóscopo Cáncer este jueves (22 de junio-22 de julio)

Una amistad te recomendará para un puesto donde se necesita tu perfil profesional. Brillarás por tu capacidad. En el amor, esa persona no quiere alejarse de ti y te buscará para conciliar.

Horóscopo Leo este jueves (23 de julio-23 de agosto)

Tu mente estará llena de ideas creativas que tratarás de incluir en las actividades que realizas. Los cambios que vendrán sorprenderán a todos los que te rodean. Será un día muy productivo.

Horóscopo Virgo este jueves (24 de agosto-23 de septiembre)

La pasión con la que desarrollabas tus actividades está siendo reemplazada por la rutina y el cansancio. Es posible que apuestes por un cambio y una nueva dirección laboral. Paciencia, no te precipites.

Horóscopo Libra este jueves (24 de septiembre-23 de octubre)

Tus ideas serán brillantes y, sumadas a tu capacidad de convencimiento, hoy conseguirás que otros aprueben tus proyectos. En el amor, no digas medias verdades. Esa persona luego lo descubrirá.

Horóscopo Escorpio este jueves (24 de octubre-22 de noviembre)

Podrías rechazar nuevas ofertas por miedo al cambio. Lo que tienes te aporta seguridad, pero evalúa si además te brinda la opción de crecimiento. No te estanques y apuesta por más.

Horóscopo Sagitario este jueves (23 de noviembre-21 de diciembre)

En tu mente nacen ideas para iniciar actividades diferentes. Aprovecha tu tiempo libre para averiguar sobre cursos o talleres que te permitan una inmersión en eso que tanto anhelas. Anímate.

Horóscopo Capricornio este jueves (22 de diciembre-20 de enero)

Tendrás que realizar una actividad grupal. Hoy tienes la oportunidad de demostrar tu capacidad. Solo evita imponerte y escucha las sugerencias de los demás. Necesitas trabajar en armonía.

Horóscopo Acuario este jueves (21 de enero-19 de febrero)

Tendrás que tomar decisiones arriesgadas para resolver una situación caótica que se presentará. Esto podría incluir viajes o desplazamientos inesperados. Cree en ti y todo lo resolverás.

Horóscopo Piscis este jueves (20 de febrero-20 de marzo)

Un compañero que tiende al análisis y a la reflexión te haría dudar de una decisión que habías tomado en lo laboral. Ahora deberás replantearte todo debido a esta nueva información.

Jhan Sandoval: horóscopo de este jueves

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este jueves de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento