Melanie Martínez destruye a Christian Domínguez con explosiva frase: "¿Qué podría envidiarle?"

La tensión entre Melanie Martínez y Christian Domínguez volvió a encender la farándula peruana. Todo ocurrió luego de que el cumbiambero calificara de “envidiosas” e “infelices” a quienes cuestionan su próxima boda con Karla Tarazona, prevista para el 2 de junio.

La madre de la primera hija del cantante no dejó pasar el comentario y respondió con frases contundentes en 'América Hoy'. Melanie descartó sentir envidia por la nueva etapa sentimental de su expareja y lanzó duras críticas contra la relación que mantiene con Karla.

El cruce volvió a poner sobre la mesa una historia marcada por antiguas polémicas, denuncias, conflictos familiares y declaraciones que, cada cierto tiempo, vuelven a convertirse en tema central de los programas de espectáculos.

El detonante: las palabras de Christian Domínguez y la respuesta de Melanie Martínez

La polémica comenzó cuando Christian Domínguez defendió su boda con Karla Tarazona y minimizó las críticas que ha recibido desde que se hizo público el edicto matrimonial.

“Es gente envidiosa, infelices, pero qué se hace, nosotros ni los miramos. Estamos más arriba, donde ya no nos pueden hacer daño”, declaró el artista.

La respuesta de Melanie Martínez llegó sin filtros. La cantante negó tajantemente que pueda sentir envidia por el cumbiambero y recordó que su historia con él terminó hace muchos años.

“¿Qué podría envidiar yo a él? Yo eso lo boté hace 17 años en la bolsa de basura, en las bolsas negras. Ahí metí su ropa igual. ¿Tú crees que yo voy a estar envidiosa? No”, disparó en una entrevista con 'América Hoy'.

Melanie también apuntó contra Karla Tarazona y cuestionó que, después de tantos escándalos, finalmente vaya a casarse con Christian Domínguez. “La que se ha quedado recibiendo migajas es otra persona. Se va a casar contigo, ¿no? Al final, después de tantos años, después de cachos, cartas notariales y ahora se van a casar”, señaló.

La artista incluso lanzó una advertencia sobre el futuro de la pareja y dejó una frase que no pasó desapercibida. “Esperar nada más, o esperemos que pasen un poquito más de 3 años, por lo menos. El que se lo queda pierde. Aquí estamos. Los que estamos atrás somos las winners”, sentenció.

Martínez también se burló del historial amoroso del cantante y aseguró que sus gestos románticos no serían exclusivos de Karla. “Pero si él le pide matrimonio a todas con las que está. A todas les canta la misma canción, a todas les pide matrimonio. Incluso conmigo se casó religioso y civil, pero válido el civil no fue. Gallina que come huevos, aunque le corten el pico... Ellos están hechos el uno para el otro”, afirmó.

Finalmente, Melanie explicó por qué decidió volver a hablar públicamente sobre Christian Domínguez. “Ya me callé demasiado tiempo, entonces ahora que apechugue nomás y voy a seguir hablando. Creo que aquí el dolido es otro, porque si se tomó el tiempo de contestar es porque le dolió lo que dije. Y solamente duele cuando uno dice la verdad”.

Una historia de polémicas, denuncias y batallas legales

El enfrentamiento entre Melanie Martínez y Christian Domínguez no es reciente. Ambos mantuvieron una relación a inicios de los años 2000 y de esa unión nació Camila, la primera hija del cantante. Sin embargo, con el paso del tiempo, el vínculo entre ellos quedó marcado por conflictos públicos y disputas legales.

Actualmente, Domínguez denunció a Martínez por presunto maltrato psicológico hacia su hija, acusación que ella rechaza firmemente. La cantante sostuvo que, después de esa denuncia, cualquier posibilidad de conciliación quedó prácticamente descartada.

“Yo creo que la etapa de conciliar con él era antes que me denunciara por maltrato psicológico a mi hija. Eso debió de conversarlo conmigo primero antes de denunciarme. Yo creo que ahora ya se perdió la posibilidad. Que sigan las cosas su curso, yo estoy tranquila porque no he hecho nada malo y tengo fe en la justicia”, declaró en 'América Hoy'.

Melanie también se refirió a otra denuncia vinculada a su emprendimiento de helados. Según explicó, considera absurdo que Christian haya tomado acciones por una situación relacionada con la promoción de su negocio.

“Eso de estar siendo demandada porque si vendo helados y no vendo, si alguien decide apoyarme o promocionar mis helados y que a él le afecte porque no le llegaron los helados primero a él, me parece de verdad demasiado tirado de los pelos”, manifestó.

El tema también fue comentado por los conductores de 'América Hoy'. Rebeca Escribens cuestionó algunos calificativos usados por Melanie contra Karla Tarazona y los consideró “innecesarios”, aunque también dejó clara su postura frente a Christian Domínguez. Al ser consultada sobre si aceptaría que el cantante regrese al programa, respondió tajante: “Me voy, me voy, me voy. Lo conozco y muy de cerca. Yo no aguanto estar parada”.

Dorita Orbegoso, invitada al espacio, también aportó un dato sobre el pasado de Karla Tarazona y Melanie Martínez. Según contó, Karla habría aconsejado a Melanie durante su relación con Domínguez, cuando la propia Tarazona aún estaba vinculada sentimentalmente a Leonard León.

“Karla aconsejaba a Melanie Martínez cuando Karla estaba con Leonard León. Ella la aconsejaba que lo denuncie”, afirmó Orbegoso.