Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Entretenimiento - ‘Esto es Guerra’ aplasta a ‘La Granja VIP’ y reafirma su liderazgo en TV

Koky Belaúnde responde sin filtros sobre su orientación sexual tras REVELAR que aún vive con su esposa e hijas: "No los puedo engañar"

Koky Belaúnde sorprendió con detalles sobre su vida privada y causó impacto al hablar de su orientación sexual. También compartió que está casado y vive con su esposa.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Koky Belaúnde responde sin filtros sobre su orientación sexual tras REVELAR que aún vive con su esposa e hijas: "No los puedo engañar"
    Koky Belaúnde abrió su corazón y contó más detalles íntimos de su vida. | Composición Wapa
    Koky Belaúnde responde sin filtros sobre su orientación sexual tras REVELAR que aún vive con su esposa e hijas: "No los puedo engañar"

    Koky Belaúnde se ha mantenido como una figura destacada en el ámbito de 'Chollywood'. Su debut en la televisión nacional fue hace años en el programa de Magaly Medina, donde acuñó la famosa frase: “te lo digo con el taco”. Siempre reconocido por su distintivo copete y estilo impecable, mucho se conoce de su personaje público, pero su vida personal había permanecido en el ámbito privado hasta hace poco.

    Recientemente, en una entrevista con la popular Urraca, el estilista nacional sorprendió al confesar que está casado, vive con su esposa y es padre de dos hijas y abuelo. Al mismo tiempo, abordó su orientación sexual sin tapujos y enfatizó que no le afecta el qué dirán.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Primera esposa de Christian Domínguez sorprende con fuerte declaración sobre el divorcio: "Yo nunca..."

    Koky Belaúnde aborda su orientación sexual por primera vez

    Durante la conversación con la conductora de espectáculos, Koky Belaúnde sorprendió al compartir que está casado y vive con su esposa en el mismo hogar. Ante la curiosidad de Magaly Medina sobre su orientación sexual, su respuesta fue franca y sin rodeos.

    “Soy respetuoso de mi familia (...) Dejen que piensen lo que deseen, tienen todo el derecho. Yo también presumo muchas cosas sobre la gente, pero mi entorno sabe quién soy realmente, no puedo engañarlos”, afirmó, dejando claro que no siente necesidad de justificar su vida a los demás.

    Koky Belaúnde revela detalles sobre su familia

    Koky Belaúnde mostró un aspecto menos conocido de sí mismo al hablar de su papel dentro del hogar. Junto a su reconocida trayectoria profesional, destacó que dedica mucho tiempo a su familia y se siente alegre al ser abuelo.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¡NO ES NATALIE VÉRTIZ NI LUCIANA FUSTER! La peruana que IMPRESIONÓ en la prueba de Victoria’s Secret, dejando al jurado ATÓNITO

    Detalló que es padre de dos hijas y ha elegido mantenerlas lejos del ojo público para proteger su paz y evitar el impacto de comentarios negativos. Por decisión propia, priorizó su bienestar y privacidad.

    Asimismo, compartió que una de sus hijas vive en Estados Unidos, mientras que la otra reside con él en Perú junto a sus nietas. Koky disfruta participando en la cotidianidad de la familia, celebraciones especiales y estando presente en momentos inolvidables, aunque confiesa, con humor, que suele ser bastante estricto.

    SOBRE EL AUTOR:
    Koky Belaúnde responde sin filtros sobre su orientación sexual tras REVELAR que aún vive con su esposa e hijas: "No los puedo engañar"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Primera esposa de Christian Domínguez sorprende con fuerte declaración sobre el divorcio: "Yo nunca..."

    Hermana de Angie Arizaga no se mide y lanza CONTUNDENTE ADVERTENCIA en medio de pelea de Jazmín Pinedo y Jota Benz

    Carolina Braedt dio el “sí” en íntima celebración junto a Javier Millership: "Fue hermoso"

    Paolo Guerrero vive ANGUSTIANTE episodio con su hijo tras ganar el Apertura

    Koky Belaúnde responde sin filtros sobre su orientación sexual tras REVELAR que aún vive con su esposa e hijas: "No los puedo engañar"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Panini

    Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza