Koky Belaúnde sorprendió con detalles sobre su vida privada y causó impacto al hablar de su orientación sexual. También compartió que está casado y vive con su esposa.

Koky Belaúnde se ha mantenido como una figura destacada en el ámbito de 'Chollywood'. Su debut en la televisión nacional fue hace años en el programa de Magaly Medina, donde acuñó la famosa frase: “te lo digo con el taco”. Siempre reconocido por su distintivo copete y estilo impecable, mucho se conoce de su personaje público, pero su vida personal había permanecido en el ámbito privado hasta hace poco.

Recientemente, en una entrevista con la popular Urraca, el estilista nacional sorprendió al confesar que está casado, vive con su esposa y es padre de dos hijas y abuelo. Al mismo tiempo, abordó su orientación sexual sin tapujos y enfatizó que no le afecta el qué dirán.

Koky Belaúnde aborda su orientación sexual por primera vez

Durante la conversación con la conductora de espectáculos, Koky Belaúnde sorprendió al compartir que está casado y vive con su esposa en el mismo hogar. Ante la curiosidad de Magaly Medina sobre su orientación sexual, su respuesta fue franca y sin rodeos.

“Soy respetuoso de mi familia (...) Dejen que piensen lo que deseen, tienen todo el derecho. Yo también presumo muchas cosas sobre la gente, pero mi entorno sabe quién soy realmente, no puedo engañarlos”, afirmó, dejando claro que no siente necesidad de justificar su vida a los demás.

Koky Belaúnde revela detalles sobre su familia

Koky Belaúnde mostró un aspecto menos conocido de sí mismo al hablar de su papel dentro del hogar. Junto a su reconocida trayectoria profesional, destacó que dedica mucho tiempo a su familia y se siente alegre al ser abuelo.

Detalló que es padre de dos hijas y ha elegido mantenerlas lejos del ojo público para proteger su paz y evitar el impacto de comentarios negativos. Por decisión propia, priorizó su bienestar y privacidad.