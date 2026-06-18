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Ocio - Papa León XIV llegará al Perú en noviembre: presidente José María Balcázar confirma fecha de la visita oficial

CONFIRMADO | Papa León XIV llegará al país y ya se conocen las regiones que formarán parte de su visita

El sumo pontífice tiene planificado recorrer diversas zonas del Perú, incluidas la costa, la sierra y la selva, en una visita que podría extenderse hasta 10 días durante la primera quincena de noviembre.

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    El papa León está más cerca de visitar Perú. | Composición Wapa
    CONFIRMADO | Papa León XIV llegará al país y ya se conocen las regiones que formarán parte de su visita

    El presidente de la República, José María Balcázar, confirmó que el papa León XIV visitará Perú en la primera quincena de noviembre del 2026. Tras una reunión privada con el sumo pontífice en el Vaticano este jueves 18 de junio, el mandatario dio a conocer la noticia.

    Balcázar informó a RPP Noticias que el líder de la Iglesia católica planea visitar varias regiones del país, abarcando la costa, la sierra y la selva, durante un viaje que podría durar entre 8 y 10 días.

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    ¿Qué regiones del Perú recibirán al papa León XIV?

    El sumo pontífice tiene planeado comenzar su visita en Lima para luego dirigirse a Chiclayo, en Lambayeque. Allí existe la posibilidad de que también visite las zonas altoandinas de Incahuasi y Cañaris, conocidas por sus comunidades quechuahablantes. Su recorrido continuará por Piura y Sullana antes de desplazarse a Cusco y Pucallpa, en Ucayali, en la región amazónica.

    El presidente Balcázar dejó abierta la posibilidad de ampliar el recorrido para incluir Puno e Iquitos, aunque explicó que esto dependerá de las evaluaciones logísticas y de seguridad de la oficina del Vaticano encargada de la planificación del viaje.

    El papa León llegará a Lima en noviembre.
    El papa León llegará a Lima en noviembre.

    La visita más reciente de un papa a Perú fue en 2018

    El último papa que visitó Perú fue Francisco, quien estuvo del 18 al 21 de enero del 2018. Durante esa visita, recorrió Lima, Puerto Maldonado (Madre de Dios) y Trujillo (La Libertad).

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    La llegada del papa León XIV despierta interés, especialmente por su estrecho vínculo con el Perú. Robert Francis Prevost Martínez desarrolló gran parte de su labor pastoral en el norte peruano desde 1985. Tras ser elegido papa, recordó a Chiclayo en su primer mensaje desde el Vaticano y agradeció el apoyo y la devoción de los fieles que lo han acompañado.

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    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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