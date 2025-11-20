ES OFICIAL | SUNEDU ordenó el cierre de 5 universidades peruanas tras negar su licenciamiento: Dirán adiós este 2026

Por no ajustarse a las exigencias establecidas en la Ley Universitaria , la Sunedu anunció que diversas universidades del país suspenderán su funcionamiento. Revisa aquí cuáles son las instituciones involucradas.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha otorgado licenciamiento institucional a 101 universidades del país, incluyendo tanto públicas como privadas. No obstante, varias casas de estudio quedaron fuera de esta autorización al no cumplir los estándares mínimos de calidad académica.

De acuerdo con la Sunedu, distintas universidades han perdido su licencia en los últimos años. Tras revisar la lista actualizada, La República identificó que cinco instituciones deberán cerrar definitivamente antes del año académico 2026. La primera culminará sus actividades el 31 de diciembre de este año y la última, en abril del próximo.

Universidades con licenciamiento denegado que cerrarán antes de 2026, según Sunedu

Estas instituciones dejarán de operar por no cumplir las Condiciones Básicas de Calidad establecidas por la Ley Universitaria:

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez

Con presencia en Puno y Arequipa, finalizará sus funciones el 31 de diciembre de 2025. Según la Resolución del Consejo Directivo N°034-2020-SUNEDU/CD (5 de marzo de 2020), la universidad presentó múltiples falencias: insuficiente número de docentes a tiempo completo, falta de laboratorios, ausencia de procesos meritocráticos de contratación, deficiencias en investigación y ética, irregularidades en admisión y planificación, problemas con la titularidad de su filial en Arequipa y falta de mecanismos de inserción laboral.

Universidad Privada de Pucallpa

Su único local, ubicado en Callería (Ucayali), tiene una ampliación excepcional para operar solo hasta el 2 de marzo de 2026. La Resolución del Consejo Directivo N°106-2019-SUNEDU/CD (8 de agosto de 2019) detalla sus deficiencias: escasa planificación, irregularidades en admisión y contratación docente, infraestructura limitada, escasez de laboratorios, insuficiente investigación, servicios estudiantiles incompletos, falta de gestión ambiental, carencia de mecanismos de empleabilidad y problemas de transparencia.

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Con nueve sedes en Lima y una filial en Chincha, dejará de funcionar el 3 de marzo de 2026. La Resolución del Consejo Directivo N°130-2019-SUNEDU/CD (9 de octubre de 2019) señala falta de planificación y sostenibilidad financiera, problemas en gestión académica e investigación, baja dedicación docente, deficiencias de infraestructura, incumplimiento de procesos de ordinarización y promoción, además de sanciones previas por prácticas irregulares como la emisión indebida de títulos.

Universidad San Pedro

Situada en Chimbote, con filiales en Huaura, Piura, Cajamarca y Huaraz, cerrará definitivamente el 9 de marzo de 2026. De acuerdo con la Resolución del Consejo Directivo N°156-2019-SUNEDU/CD (3 de diciembre de 2019), sus principales falencias incluyen falta de información en programas académicos, ausencia de laboratorios y equipamiento, poca dedicación docente a tiempo completo, carencia de servicios complementarios y políticas de investigación, además de debilidades en la inserción laboral. También fue sancionada por operar locales no autorizados y multas impuestas por Indecopi.

Universidad Peruana de Ciencias e Informática

Ubicada en Jesús María, Lima, cesará sus labores el 4 de abril de 2026. La Resolución del Consejo Directivo N°162-2019-SUNEDU/CD (11 de diciembre de 2019) reporta deficiencias en contratación de docentes a tiempo completo, infraestructura, laboratorios, planificación institucional, políticas de investigación y protección intelectual, así como fallas en empleabilidad.

¿Qué alternativas tienen los estudiantes de universidades sin licencia?

Los alumnos de instituciones con licenciamiento denegado cuentan con dos vías para continuar su educación: