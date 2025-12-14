Trabajo CON o SIN EXPERIENCIA: Financiera OH!, Molitalia y Tai Loy lanzan convocatoria laboral MASIVAÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó sobre la apertura de 235 vacantes reunidas en una sola plataforma, orientadas a ciudadanos que buscan insertarse o reinsertarse en el mercado laboral, independientemente de su experiencia previa. Estas oportunidades están disponibles a través del Centro de Empleo de Lima Metropolitana, donde los interesados pueden conocer los requisitos y el proceso para postular. Entérate aquí de todos los detalles para aplicar a las ofertas laborales.
Detalles de la convocatoria laboral: lugar, fecha y requisitos
Quienes deseen participar en esta convocatoria deberán asistir de forma presencial a una jornada especialmente organizada para facilitar el acceso a las vacantes disponibles. La actividad se llevará a cabo el lunes 15 de diciembre, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., en la Av. Salaverry 655, en el distrito de Jesús María.
Es importante acudir con el currículum vitae actualizado y portar el DNI, ya que ambos documentos serán solicitados al momento de postular.
Compañías que ofrecen vacantes y perfiles solicitados
La jornada laboral organizada por el Centro de Empleo del MTPE reúne a reconocidas empresas del sector privado que se encuentran en búsqueda de nuevo talento.
- Financiera OH! participa con oportunidades para el área comercial, específicamente para ejecutivos de ventas.
- Masval ha habilitado plazas para cajeros vendedores, así como para auxiliares de despacho y de almacén.
- También se suma Molitalia, que requiere operarios de producción.
- Tai Loy, que incorpora auxiliares de almacén.
La diversidad de puestos permite que personas con distintos niveles de experiencia puedan encontrar una opción acorde a su perfil.