El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ( MTPE ) abre 235 vacantes laborales en Lima Metropolitana, dirigidas a quienes buscan empleo sin importar su experiencia.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó sobre la apertura de 235 vacantes reunidas en una sola plataforma, orientadas a ciudadanos que buscan insertarse o reinsertarse en el mercado laboral, independientemente de su experiencia previa. Estas oportunidades están disponibles a través del Centro de Empleo de Lima Metropolitana, donde los interesados pueden conocer los requisitos y el proceso para postular. Entérate aquí de todos los detalles para aplicar a las ofertas laborales.

Detalles de la convocatoria laboral: lugar, fecha y requisitos

Quienes deseen participar en esta convocatoria deberán asistir de forma presencial a una jornada especialmente organizada para facilitar el acceso a las vacantes disponibles. La actividad se llevará a cabo el lunes 15 de diciembre, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., en la Av. Salaverry 655, en el distrito de Jesús María.

Es importante acudir con el currículum vitae actualizado y portar el DNI, ya que ambos documentos serán solicitados al momento de postular.

Compañías que ofrecen vacantes y perfiles solicitados

La jornada laboral organizada por el Centro de Empleo del MTPE reúne a reconocidas empresas del sector privado que se encuentran en búsqueda de nuevo talento.

Financiera OH! participa con oportunidades para el área comercial, específicamente para ejecutivos de ventas.

Masval ha habilitado plazas para cajeros vendedores, así como para auxiliares de despacho y de almacén.

También se suma Molitalia, que requiere operarios de producción.

Tai Loy, que incorpora auxiliares de almacén.