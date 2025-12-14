Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

Trabajo CON o SIN EXPERIENCIA: Financiera OH!, Molitalia y Tai Loy lanzan convocatoria laboral MASIVA

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) abre 235 vacantes laborales en Lima Metropolitana, dirigidas a quienes buscan empleo sin importar su experiencia.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Trabajo CON o SIN EXPERIENCIA: Financiera OH!, Molitalia y Tai Loy lanzan convocatoria laboral MASIVA
    Financiera OH!, Molitalia y Tai Loy lanzan convocatoria laboral masiva | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Trabajo CON o SIN EXPERIENCIA: Financiera OH!, Molitalia y Tai Loy lanzan convocatoria laboral MASIVA

    El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó sobre la apertura de 235 vacantes reunidas en una sola plataforma, orientadas a ciudadanos que buscan insertarse o reinsertarse en el mercado laboral, independientemente de su experiencia previa. Estas oportunidades están disponibles a través del Centro de Empleo de Lima Metropolitana, donde los interesados pueden conocer los requisitos y el proceso para postular. Entérate aquí de todos los detalles para aplicar a las ofertas laborales.

    wapa.pe

    VER MÁS: ¿Dónde vacunarte contra la influenza? Minsa abre puntos en Lima y Callao: revisa sedes y horarios

    Detalles de la convocatoria laboral: lugar, fecha y requisitos

    Quienes deseen participar en esta convocatoria deberán asistir de forma presencial a una jornada especialmente organizada para facilitar el acceso a las vacantes disponibles. La actividad se llevará a cabo el lunes 15 de diciembre, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., en la Av. Salaverry 655, en el distrito de Jesús María.

    Es importante acudir con el currículum vitae actualizado y portar el DNI, ya que ambos documentos serán solicitados al momento de postular.

    wapa.pe

    TE INTERESA: ES OFICIAL | GRAN REMATE de ADUANAS: mira cómo conseguir celulares, tablets y otros productos desde S/1

    Compañías que ofrecen vacantes y perfiles solicitados

    La jornada laboral organizada por el Centro de Empleo del MTPE reúne a reconocidas empresas del sector privado que se encuentran en búsqueda de nuevo talento.

    • Financiera OH! participa con oportunidades para el área comercial, específicamente para ejecutivos de ventas.
    • Masval ha habilitado plazas para cajeros vendedores, así como para auxiliares de despacho y de almacén.
    • También se suma Molitalia, que requiere operarios de producción.
    • Tai Loy, que incorpora auxiliares de almacén.

    La diversidad de puestos permite que personas con distintos niveles de experiencia puedan encontrar una opción acorde a su perfil.

    SOBRE EL AUTOR:
    Trabajo CON o SIN EXPERIENCIA: Financiera OH!, Molitalia y Tai Loy lanzan convocatoria laboral MASIVA
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Consulta con tu DNI cuántos hijos tiene una persona: guía práctica para hacerlo rápido en Reniec

    Gripe H3N2: ¿Cuáles son los síntomas de la variante del virus que podría llegar a Perú?

    DNI electrónico GRATIS este 15 y 16 de diciembre: descubre si calificas y dónde tramitarlo

    Hombre SIN CRÁNEO causa pánico entre transeúntes en las afueras de un HOSPITAL / VIDEO

    Polémica en San Marcos: suspenden verbenas y fiestas por show de strippers en celebración universitaria

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;