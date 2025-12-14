El Ministerio de Salud ( Minsa ) habilita centros de vacunación gratuitos en Lima y Callao para prevenir la influenza, especialmente la variante A H3N2 .

Con el objetivo de fortalecer la prevención frente a la influenza, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció los establecimientos donde se viene aplicando la vacuna sin costo alguno. La inmunización está dirigida principalmente a los grupos más expuestos, como parte del esquema nacional vigente. La decisión se da en un contexto de preocupación regional por la circulación de la variante A H3N2, conocida como ‘supergripe’. Frente a ello, el sector Salud activó centros de vacunación para reducir riesgos y posibles contagios. Entérate de los puntos donde vacunarte gratis y los horarios.

Puntos y horarios habilitados para la vacuna contra la influenza

El Ministerio de Salud ha puesto a disposición de la población diversos centros de vacunación donde la aplicación de la dosis contra la influenza se realiza de manera totalmente gratuita. Estos establecimientos están distribuidos en varios distritos de Lima y el Callao, con el fin de facilitar el acceso a la inmunización.

En el caso de Lima Este (área de Pediatría), los siguientes centros se encuentran actualmente habilitados, manteniendo el mismo horario de atención:

Ancieta Baja (Santa Anita): de 08:00 a.m. a 08:00 p.m.

Bethania (Santa Anita): de 08:00 a.m. a 08:00 p.m.

El Agustino (Santa Anita): de 08:00 a.m. a 08:00 p.m.

Viñas San Francisco (Santa Anita): de 08:00 a.m. a 08:00 p.m.

Para conocer el detalle completo de todos los establecimientos habilitados, puedes revisar el enlace oficial (LINK) con la lista actualizada. Ten en cuenta que la disponibilidad de los centros puede modificarse según el avance de la jornada de vacunación, por lo que se recomienda consultar la información de manera frecuente.

Síntomas más comunes de la influenza A H3N2

Las autoridades sanitarias han alertado que la influenza A H3N2 presenta una alta capacidad de contagio, principalmente a través de las gotitas que se expulsan al toser, hablar o estornudar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta variante puede manifestarse con un conjunto de síntomas similares a los de una gripe fuerte.

Entre las molestias más frecuentes se encuentran:

Fiebre

Tos seca y continua

Irritación o dolor en la garganta

Dolor muscular y corporal

Escalofríos

Trastornos gastrointestinales, como diarrea o dolor abdominal

Síntomas generales propios de un cuadro gripal