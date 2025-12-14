Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

¿Dónde vacunarte contra la influenza? Minsa abre puntos en Lima y Callao: revisa sedes y horarios

El Ministerio de Salud (Minsa) habilita centros de vacunación gratuitos en Lima y Callao para prevenir la influenza, especialmente la variante A H3N2.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Dónde vacunarte contra la influenza? Minsa abre puntos en Lima y Callao: revisa sedes y horarios
    Puntos de vacunación contra la influenza | Composición Wapa: Andina
    ¿Dónde vacunarte contra la influenza? Minsa abre puntos en Lima y Callao: revisa sedes y horarios

    Con el objetivo de fortalecer la prevención frente a la influenza, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció los establecimientos donde se viene aplicando la vacuna sin costo alguno. La inmunización está dirigida principalmente a los grupos más expuestos, como parte del esquema nacional vigente. La decisión se da en un contexto de preocupación regional por la circulación de la variante A H3N2, conocida como ‘supergripe’. Frente a ello, el sector Salud activó centros de vacunación para reducir riesgos y posibles contagios. Entérate de los puntos donde vacunarte gratis y los horarios.

    wapa.pe

    VER MÁS: Doctor Marco Almerí especialista en salud pública ante nuevo virus H3N2: "No estamos preparados como país para soportar"

    Puntos y horarios habilitados para la vacuna contra la influenza

    El Ministerio de Salud ha puesto a disposición de la población diversos centros de vacunación donde la aplicación de la dosis contra la influenza se realiza de manera totalmente gratuita. Estos establecimientos están distribuidos en varios distritos de Lima y el Callao, con el fin de facilitar el acceso a la inmunización.

    En el caso de Lima Este (área de Pediatría), los siguientes centros se encuentran actualmente habilitados, manteniendo el mismo horario de atención:

    • Ancieta Baja (Santa Anita): de 08:00 a.m. a 08:00 p.m.
    • Bethania (Santa Anita): de 08:00 a.m. a 08:00 p.m.
    • El Agustino (Santa Anita): de 08:00 a.m. a 08:00 p.m.
    • Viñas San Francisco (Santa Anita): de 08:00 a.m. a 08:00 p.m.

    Para conocer el detalle completo de todos los establecimientos habilitados, puedes revisar el enlace oficial (LINK) con la lista actualizada. Ten en cuenta que la disponibilidad de los centros puede modificarse según el avance de la jornada de vacunación, por lo que se recomienda consultar la información de manera frecuente.

    wapa.pe

    TE INTERESA: ALERTA | Digemid e Indecopi ADVIERTEN sobre crema para el dolor muscular potencialmente riesgosa

    Síntomas más comunes de la influenza A H3N2

    Las autoridades sanitarias han alertado que la influenza A H3N2 presenta una alta capacidad de contagio, principalmente a través de las gotitas que se expulsan al toser, hablar o estornudar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta variante puede manifestarse con un conjunto de síntomas similares a los de una gripe fuerte.

    Entre las molestias más frecuentes se encuentran:

    • Fiebre
    • Tos seca y continua
    • Irritación o dolor en la garganta
    • Dolor muscular y corporal
    • Escalofríos
    • Trastornos gastrointestinales, como diarrea o dolor abdominal
    • Síntomas generales propios de un cuadro gripal

    La gravedad de estos signos puede variar según cada persona. Sin embargo, en adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades preexistentes, el virus puede derivar en complicaciones de mayor cuidado.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Dónde vacunarte contra la influenza? Minsa abre puntos en Lima y Callao: revisa sedes y horarios
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Doctor Marco Almerí especialista en salud pública ante nuevo virus H3N2: "No estamos preparados como país para soportar"

    Cartas de amor para enamorar a una chica: Palabras románticas para declarar tu amor

    ¿Dónde vacunarte contra la influenza? Minsa abre puntos en Lima y Callao: revisa sedes y horarios

    Brote de gripe H3N2 en Europa: cómo actúa la variante K y qué anticipan los expertos para el Perú

    Europa sufre un brote de gripe sin precedentes: contagios récord y hospitales al límite que podrían anticipar su llegada

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;