La seguridad alimentaria se ve comprometida tras una advertencia sobre contaminación en leche en polvo para bebés. Nestlé amplía el retiro de varios lotes de productos.

La seguridad alimentaria vuelve a generar preocupación entre padres y cuidadores tras una reciente advertencia sanitaria de Nestlé. La detección de una posible contaminación motivó una respuesta inmediata por parte del fabricante. Como parte de las acciones preventivas, se anunció la ampliación del retiro de varios lotes. ¿Cuál producto fue retirado del mercado?

Nestlé amplía retiro de leche infantil tras nueva advertencia sanitaria

Las autoridades sanitarias europeas volvieron a encender las alertas tras detectarse un posible riesgo en un producto destinado a la alimentación de lactantes. El 12 de diciembre de 2025, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) informó sobre la eventual presencia de la bacteria Bacillus cereus en leche en polvo para bebés fabricada en Países Bajos, lo que motivó una respuesta inmediata por parte de Nestlé.

Como medida preventiva, la compañía decidió ampliar el retiro inicial e incluir nuevos productos y lotes, con el objetivo de garantizar la seguridad de los consumidores mientras se continúan las evaluaciones correspondientes.

¿Cuál fue el producto inicialmente afectado?

De acuerdo con la información difundida, el primer producto identificado fue NIDINA 1, presentado en envases de 800 gramos. El lote señalado corresponde al número 52900346AB, con fecha de consumo preferente fijada para octubre de 2027.

Este producto fue distribuido en diversas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura, Galicia y Murcia. No obstante, las autoridades no descartan que el alcance haya sido mayor debido a una posible redistribución a otras zonas del país.

Nestlé actualiza listado de productos retirados y recomienda no consumirlos

Nestlé informó, a través de su sitio web oficial, la ampliación del listado de productos que han sido retirados de manera preventiva del mercado. La compañía detalló nuevas presentaciones y lotes específicos que forman parte de esta medida, adoptada como precaución sanitaria.

Entre los productos incluidos en esta actualización figuran distintas variedades de leches infantiles, tanto en lata como en sobres, cuyos números de lote han sido identificados para facilitar su reconocimiento por parte de los consumidores.

Los productos y lotes señalados son los siguientes:

NAN TOTAL CONFORT 2 Lata 800 g: lotes 51250742F2, 51560742F3, 52890742F1.

Alfamino Junior Lata 400 g: lote 51620017Y3??.

NAN AR Sobre: lote 5293080651????.

NAN TOTAL CONFORT 1 Sobre: lote 51270742D1?????.

Alfamino Lata 400 g: lotes 51130017Y2? y 51670017Y2.

NAN AR Lata 800 g: lote 5318080621????.

NAN TOTAL CONFORT 1 Lata 800 g: lotes 51250742F3?, 51560742F1, 52620742F2??, 52900742F2.