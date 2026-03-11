Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

Korina Rivadeneira y Mario Hart habrían PUESTO FIN A SU MATRIMONIO: piloto no niega presunta separación

Mario Hart fue interrogado sobre la situación de su matrimonio con Korina Rivadeneira.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Korina Rivadeneira y Mario Hart habrían PUESTO FIN A SU MATRIMONIO: piloto no niega presunta separación
    Korina Rivadeneira y Mario Hart habrían PUESTO FIN A SU MATRIMONIO: piloto no niega presunta separación | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Korina Rivadeneira y Mario Hart habrían PUESTO FIN A SU MATRIMONIO: piloto no niega presunta separación

    El exconductor de televisión Mario Hart volvió a aparecer ante las cámaras tras ser visto en un evento público. Durante el encuentro con la prensa, el piloto de carreras se mostró sorprendido cuando le consultaron sobre los rumores que apuntan a una posible separación con su esposa, Korina Rivadeneira. Su respuesta sobre el supuesto fin de su matrimonio dejó a más de uno sorprendido.

    Otro aspecto que llamó la atención fue su apariencia física, pues el exchico reality lucía visiblemente más delgado. Ante las preguntas, él mismo explicó el motivo de este cambio. “La verdad es que desde hace un tiempo vengo con un régimen diferente de alimentación que no es dieta, simplemente trato de comer una vez al día, hacer un tipo de ayudo. Este año ha empezado bastante alborotado, de arriba y para abajo”, manifestó.

    wapa.pe

    PUEDES MIRAR: Korina Rivadeneira revela dura crisis en su relación con Mario Hart: “Me fui de la casa”

    Por otro lado, el influencer se mostró algo incómodo al referirse a los comentarios sobre una supuesta crisis en su relación. Aunque evitó confirmar o negar una separación, dejó claro que, si en algún momento tuvieran que anunciar algo sobre su matrimonio, ambos serían quienes lo comuniquen.

    “Es un tema privado, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlo en privado y como les digo, si en algún momento se da que tenemos que comunicar o anunciar algo nos encargaremos nosotros como dos personas responsables de hacerlo”, sentenció.

    Finalmente, el piloto también reconoció que en sus redes sociales ya no suele compartir imágenes familiares junto a su esposa y sus hijos como antes. Sin embargo, explicó que esto responde a una decisión personal sobre cómo manejar su vida privada en internet.

    ‘Es un poco el negocio de las redes uno deja de ver algo y empieza a tejerse sus historias, a tejerse cuentos. La verdad que nuestros temas familiares, de un tiempo para acá, hemos decidido mantenerlo en privado, pero lo que te puedo decir es que estamos tranquilo’, finalizó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Korina Rivadeneira y Mario Hart habrían PUESTO FIN A SU MATRIMONIO: piloto no niega presunta separación
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Federico Salazar publica fotografía que confirma separación con Katia Condos

    El último mensaje de apoyo y amor que escribió Katia Condos a Federico Salazar hace solo 7 días antes de anunciar separación

    Katia Condos toma RADICAL DECISIÓN tras doloroso mensaje de SEPARACIÓN con Federico Salazar

    Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: “Ustedes tienen una relación...”

    Tepha Loza conmueve con DESGARRADOR MENSAJE tras revelarse la muerte de su madre

    Lo más vistos en Farándula

    Melissa Loza ROMPE EN LLANTO al anunciar la muerte de su madre tras perder dolorosa batalla contra el cáncer: "Luchó hasta el final"

    Paul Michael anuncia su RUPTURA con Pamela López, pero algo pasa y se arrepiente: "Le deseo lo mejor"

    El radical cambio de vida de Jenny Kume: De 'castigadora' y cobrar por ampays a exitosa empresaria lejos de Chollywood

    Korina Rivadeneira revela dura crisis en su relación con Mario Hart: “Me fui de la casa”

    Vasco Salazar: El primogénito de Katia Condos que estudia una costosa carrera lejos del espectáculo

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;