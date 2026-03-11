El exconductor de televisión Mario Hart volvió a aparecer ante las cámaras tras ser visto en un evento público. Durante el encuentro con la prensa, el piloto de carreras se mostró sorprendido cuando le consultaron sobre los rumores que apuntan a una posible separación con su esposa, Korina Rivadeneira. Su respuesta sobre el supuesto fin de su matrimonio dejó a más de uno sorprendido.

Otro aspecto que llamó la atención fue su apariencia física, pues el exchico reality lucía visiblemente más delgado. Ante las preguntas, él mismo explicó el motivo de este cambio. “La verdad es que desde hace un tiempo vengo con un régimen diferente de alimentación que no es dieta, simplemente trato de comer una vez al día, hacer un tipo de ayudo. Este año ha empezado bastante alborotado, de arriba y para abajo”, manifestó.

Por otro lado, el influencer se mostró algo incómodo al referirse a los comentarios sobre una supuesta crisis en su relación. Aunque evitó confirmar o negar una separación, dejó claro que, si en algún momento tuvieran que anunciar algo sobre su matrimonio, ambos serían quienes lo comuniquen.

“Es un tema privado, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlo en privado y como les digo, si en algún momento se da que tenemos que comunicar o anunciar algo nos encargaremos nosotros como dos personas responsables de hacerlo”, sentenció.

Finalmente, el piloto también reconoció que en sus redes sociales ya no suele compartir imágenes familiares junto a su esposa y sus hijos como antes. Sin embargo, explicó que esto responde a una decisión personal sobre cómo manejar su vida privada en internet.