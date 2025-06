Korina Rivadeneira rompió el silencio y sorprendió al revelar que su relación con Mario Hart no ha sido tan perfecta como muchos creen. La actriz venezolana habló abiertamente sobre los momentos más difíciles de su matrimonio y confesó la fuerte crisis que atravesó con el padre de sus hijos.

Korina Rivadeneira sorprendió al hablar sin filtros sobre su relación con Mario Hart, con quien lleva nueve años de matrimonio. Aunque suelen proyectar una imagen sólida y amorosa en redes sociales, la conductora de ‘Desvelados’ confesó que no todo ha sido perfecto entre ellos.

“Al inicio tiré la toalla porque soy explosiva y él mucho más tranquilo. Alguna vez tiré la toalla, me fui de la casa y estuve diez días quedándome en la casa de mi amiga, pero fue al inicio. Sin embargo, hemos madurado y aprendido a conversar”, declaró.

Los nueve años de relación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart se han sostenido en el amor, pero también en la confianza mutua, pues la actriz aseguró que no son tóxicos y que confían el uno en el otro, pese a que son muy diferentes.

“No somos tóxicos, para nada. Confío cien por ciento en Mario. Es más, él se va de viaje y cuando yo me voy de viaje con mis amigas, él está tranquilo. Hay confianza y hemos madurado mucho (…) hemos tenido crianzas diferentes y vemos las cosas distinto. Un ejemplo real es que yo creo mucho en la medicina natural porque mi abuelita y mi mamá me daban plantas y me recuperaba, pero él se enferma y tiene que meterse pastillas o jarabes”, sostuvo.