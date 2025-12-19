Vasco Madueño compartió un emotivo mensaje en el que informó que su madre falleció el pasado 22 de noviembre y relató cuál fue la reacción de su padre, Guillermo Dávila , frente a esta dolorosa pérdida.

El cantante Vasco Madueño optó por sincerarse con sus miles de seguidores y dio a conocer que su madre, Jessica Madueño, falleció el pasado 22 de noviembre luego de una prolongada batalla contra el cáncer.

Mediante un comunicado, el joven artista también explicó cómo reaccionó su padre, Guillermo Dávila, ante esta dolorosa pérdida.

¿Cómo reaccionó Guillermo Dávila tras la muerte de la madre de Vasco Madueño?

Después de la intensa lucha que emprendió para ser reconocido legal y públicamente como hijo de Dávila, Madueño relató que, durante el proceso de duelo por el fallecimiento de su madre, el artista venezolano estuvo presente en ese difícil momento. Asimismo, resaltó que recibió el respaldo del resto de sus familiares.

Hijo de Guillermo Dávila

“Estuve acompañado de mi familia, mi padre, tío, primos y amigos. Ahora que ya no está a mi lado, siento que una parte de mi ha muerto con ella (...)”, se lee en su publicación.

Al cierre de sus historias en Instagram, Vasco agradeció a todas las personas que lo acompañaron en este duro momento y confesó que actualmente se encuentra en la búsqueda del propósito de su vida.

Vasco Madueño y Guillermo Dávila se unieron para recaudar fondos

Vasco Madueño recurrió a su padre, Guillermo Dávila, con el objetivo de cubrir los costos del tratamiento que recibía su madre en su lucha contra el cáncer. Por ello, ambos decidieron presentarse juntos en el escenario y ofrecer conciertos para alcanzar ese objetivo.