Consulta con tu DNI cuántas denuncias tienes en tu contra: Podrías llevarte una TERRIBLE SORPRESA

Vasco Madueño impacta al revelar la reacción de Guillermo Dávila ante la muerte de su madre: "Ahora ya no está..."

Vasco Madueño compartió un emotivo mensaje en el que informó que su madre falleció el pasado 22 de noviembre y relató cuál fue la reacción de su padre, Guillermo Dávila, frente a esta dolorosa pérdida.

    El cantante Vasco Madueño optó por sincerarse con sus miles de seguidores y dio a conocer que su madre, Jessica Madueño, falleció el pasado 22 de noviembre luego de una prolongada batalla contra el cáncer.

    Mediante un comunicado, el joven artista también explicó cómo reaccionó su padre, Guillermo Dávila, ante esta dolorosa pérdida.

    ¿Cómo reaccionó Guillermo Dávila tras la muerte de la madre de Vasco Madueño?

    Después de la intensa lucha que emprendió para ser reconocido legal y públicamente como hijo de Dávila, Madueño relató que, durante el proceso de duelo por el fallecimiento de su madre, el artista venezolano estuvo presente en ese difícil momento. Asimismo, resaltó que recibió el respaldo del resto de sus familiares.

    Hijo de Guillermo Dávila
    Hijo de Guillermo Dávila

    “Estuve acompañado de mi familia, mi padre, tío, primos y amigos. Ahora que ya no está a mi lado, siento que una parte de mi ha muerto con ella (...)”, se lee en su publicación.

    Al cierre de sus historias en Instagram, Vasco agradeció a todas las personas que lo acompañaron en este duro momento y confesó que actualmente se encuentra en la búsqueda del propósito de su vida.

    Vasco Madueño y Guillermo Dávila se unieron para recaudar fondos

    Vasco Madueño recurrió a su padre, Guillermo Dávila, con el objetivo de cubrir los costos del tratamiento que recibía su madre en su lucha contra el cáncer. Por ello, ambos decidieron presentarse juntos en el escenario y ofrecer conciertos para alcanzar ese objetivo.

    En ese momento, el joven cantante anunció la presentación titulada Empatía Musical en Concierto, la cual se realizó el 12 de junio en el Centro de Convenciones Bianca. Tras ese evento, se llevaron a cabo otros más con la finalidad de recaudar la mayor cantidad posible de fondos.

    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;